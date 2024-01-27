Уникальный советский «МазЗил» показали на видео!

В видеоролике показали отреставрированный «МазЗил» – редкий буксировщик из 1980-х

Чуть более года назад «За рулем» уже рассказывал читателям об этом редчайшем советском автомобиле, но теперь мы нашли видео, где на машину можно посмотреть в движении, а также увидеть, какой она была до реставрации.

Вкратце напомним, «МазЗил» существует в единственном экземпляре. Его собрали путем «скрещивания» двух списанных грузовиков совершенно разного назначения – ЗИЛ-157 и МАЗ-200. В промежутке между 1980-ми и 2010-ми машина служила в Филевском парке Мосгортранса, после чего попала в Музей транспорта Москвы в весьма потрепанном состоянии.

Теперь его отреставрировали и подготовили для участия в выставках и фестивалях – скоро у людей появится шанс увидеть этот практически исчезнувший автомобильный «подвид». Ведь когда-то такие грузовички с укороченной базой и краном-укосиной были весьма распространены и применялись в автопарках для буксировки автобусов, однако до наших дней они почти не дожили...

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Гора автофактов