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Уникальный советский «МазЗил» показали на видео!

В видеоролике показали отреставрированный «МазЗил» – редкий буксировщик из 1980-х

Чуть более года назад «За рулем» уже рассказывал читателям об этом редчайшем советском автомобиле, но теперь мы нашли видео, где на машину можно посмотреть в движении, а также увидеть, какой она была до реставрации.

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Вкратце напомним, «МазЗил» существует в единственном экземпляре. Его собрали путем «скрещивания» двух списанных грузовиков совершенно разного назначения – ЗИЛ-157 и МАЗ-200. В промежутке между 1980-ми и 2010-ми машина служила в Филевском парке Мосгортранса, после чего попала в Музей транспорта Москвы в весьма потрепанном состоянии.

Теперь его отреставрировали и подготовили для участия в выставках и фестивалях – скоро у людей появится шанс увидеть этот практически исчезнувший автомобильный «подвид». Ведь когда-то такие грузовички с укороченной базой и краном-укосиной были весьма распространены и применялись в автопарках для буксировки автобусов, однако до наших дней они почти не дожили...

Источник: Гора автофактов

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 1
27.01.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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