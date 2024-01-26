Выдохнули! «Упрощенку» по параимпорту продлят — Минпромторг согласовывает проект

В РФ продлят упрощенное оформление иномарок, ввезенных по параллельному импорту

В России до конца 2027 года продлят льготный порядок оформления автомобилей, ввезенных по схеме параллельного импорта. Об этом «Известиям» сообщили в Минпромторге РФ.

В настоящее время проект постановления находится на согласовании в Правительстве РФ. Если его примут, автомобили, ввезенные по схеме параллельного импорта, можно будет оформлять по заключению о безопасности единичного транспортного средства (ЗОЕТС). Речь идет о том, что в этом случае не нужно будет проводить обязательные сертификационные испытания и получать согласие от правообладателя.

«Что касается ввоза автомобилей по механизму параллельного импорта, для автомобилей брендов, официально прекративших свою деятельность на территории РФ, действие механизма оценки безопасности по постановлению № 855 также предлагается продлить до 31 декабря 2027 года с целью обеспечения населения автомобилями различных сегментов рынка», — рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства.

В Минпромторге 1 декабря 2023 года подготовили проект изменений в постановление № 855. Предполагается продлить его действие до 31 декабря 2024 года, но с 1 февраля текущего года требования будут соответствовать Техническому регламенту.

В частности, все транспортные средства (ТС), произведенные в РФ, должны соответствовать экологическому стандарту не ниже Евро-3. До 31 декабря 2024 года к автомобилям не будут предъявлять требования об обязательном оснащении системой курсовой устойчивости (ESP). С 1 декабря 2023 года все ТС в обязательном порядке должны быть оснащены антиблокировочной системой тормозов (ABS). Также с 2025 года будет обязательным требование по оснащению системами пассивной безопасности, уточнили в Минпромторге.

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Источник: iz.ru