Канал ввоза авто из Киргизии могут перекрыть, а «упрощенку» отменить — что изменится с 1 февраля

С 1 февраля в России могут измениться правила параллельного импорта

Правила параллельного импорта автомобилей в России действуют до 1 февраля 2024 года, и на текущий момент нет никакой информации о том, что они будут продлены. Импортеры ждут официальных разъяснений от правительства. До конца января продлится действие послаблений в части сертификации автомобилей, ввезенных по схеме параллельного импорта, а также установки модулей ЭРА-ГЛОНАСС. Также есть информация, что импорт из Киргизии, возможно, будет под запретом.

Постановление правительства действует до 1 февраля 2024 года. Если его не продлят, для юрлиц перестанет действовать упрощенная схема легализации единичных машин через ЗОЕТС (заключение об оценке единичного колесного транспортного средства). Физическим лицам параллельный импорт ограничили в августе прошлого года (утильсбор). А по низким ставкам они могут ввезти не более одной машины в год. К тому же в октябре расширили список марок, запрещенных для параимпорта.

Представитель компании «АВТОСЕЛЕКТ — отборные автомобили» Дмитрий Еременко предположил, что новые правила импорта могут озвучить постфактум, как это уже было раньше.

«Есть впечатление, что в первую очередь будут защищать китайские марки, чтобы исключить приток параллельных машин для брендов, которые представлены в России официально», — уточняет эксперт.

Что касается Киргизии, некоторые компании используют эту страну не только при импорте из Кореи и Китая, но и из Европы. При этом муссируется информация, что этот канал могут перекрыть.

«Пока это на уровне разговоров, но даже если такие правила появятся, не думаю, что это остановит параллельный импорт с того направления: в конце концов, всегда можно продать машину казаху, например, и импортировать ее таким образом», — констатирует Еременко.

Что касается ограничений на ввоз из стран Европейского таможенного союза, в августовских поправках есть сноска, суть которой объяснил автоюрист Лев Воропаев.

«Примечание касается автомобилей, которые ввезены в Россию для личного пользования из стран ЕАЭС. Если в течение двух лет такой автомобиль не встанет на учет в одной из стран ЕАЭС, кроме России, то его владельцу необходимо будет оплатить утилизационный сбор по высокому тарифу для юрлиц», — поясняет юрист.

Другими словами, нужно уплатить полный утильсбор, который формально служит компенсацией экологического вреда. По мнению экспертов, в случае отмены упрощенной схемы рынок параллельного импорта не пострадает, потому что физические лица готовы платить полную утилизационную пошлину.

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Источник: 74.ru