Следственный комитет в качестве приоритетной причины крушения Falcon 10 рассматривает отказ двигателя

Пилот разбившегося в Афганистане Falcon назвал возможную причину крушения

Причиной крушения аварийно севшего в Афганистане самолета стали технические неполадки. Об этом заявил пилот Falcon 10 Аркадий Грачев.

«В результате наших грамотных действий мы действительно посадили самолет, мы не упали, мы сели на пике горы», — уточнил пилот.

Рассказывая о том, как им удалось спастись, Грачев уточнил, что они полтора дня находились на морозе и «жгли шнурки», чтобы согреться. После того как их вытащили, порядка пяти часов им пришлось идти с высоты четыре тысячи метров по глубокому снегу к ближайшей деревне.

Отмечается, что находившиеся на борту самолета Falcon два пилота и два медика уже сегодня прибыли в Москву, они прилетели рейсом из Дубая.

По словам Грачева, все давали показания о случившемся в прокуратуре.

Напомним, самолет Falcon 10 разбился в горах провинции Бадахшан в воскресенье, 21 января 2024 года. Самолет выполнял частный медицинский эвакуационный рейс и направлялся из Таиланда в Москву с двумя техническими посадками.

На борту воздушного судна находились шесть человек: два пилота и два врача, а также супруги Анна и Анатолий Евсюковы. К сожалению, семейной паре не удалось выжить в катастрофе.

По словам источника в авиасообществе, возможной причиной крушения мог стать неверный расчет топлива. По причине сильного ветра горючего просто могло не хватить. Следственный комитет в рамках возбужденного уголовного дела рассматривает в качестве приоритетной версии крушения отказ двигателей.

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Источник: ria.ru