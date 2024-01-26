Спасет ли бесключевой доступ от угона автомобиля — эксперт все объяснил

Водителям рассказали о минусе бесключевого доступа автомобиля

Чтобы обезопасить свой автомобиль от угона, желательно установить на него дополнительный комплекс охранных компонентов, состоящий из электронной защиты — пин-кода на зажигание, или GPS-маяк, и механических замков для КП или руля. Об этом рассказал директор по послепродажному обслуживанию автохолдинга «Ключавто» Александр Чепелев.

Сегодня практически все новые автомобили оснащены функцией бесключевого открытия дверей. Рассуждая о том, что заводской бесключевой доступ по умолчанию предполагает наличие противоугонного комплекса, Чепелев ответил, что формально это не совсем так.

«Тем не менее, большинство новых автомобилей на рынке сейчас имеют заводской противоугонный комплекс, совмещенный с системой бесключевого доступа. В таком случае брелок-ключ имеет встроенный иммобилайзер», — объясняет эксперт.

По словам Чепелева, некоторые производители снабжают систему бесключевого доступа функцией считывания биометрических параметров водителя. Если будут серьезные отклонения при идентификации, будет предложено ввести пароль на мониторе мультимедийной системы.

Что касается автомобилей сегмента премиум, их оснащают дополнительной технологией, позволяющей приемнику распознавать местоположение ключа именно возле автомобиля, чтобы пресечь получение дистанционного радиосигнала для разблокировки.

Практически единственным минусом бесключевого доступа является более высокая, чем у обычного радиобрелока, вероятность перехвата сигнала и угона. Стоит отметить, что от угона автомобиля система бесключевого доступа застрахована значительно хуже, чем «кнопочный» ключ, хотя радиообмен между автомобилем и ключом происходит на расстоянии не более двух метров.

Несмотря на это, угнать «бесключевую» машину при помощи двух ретрансляторов злоумышленникам не составит труда, для них сделать это гораздо легче, чем с обычным брелоком. Угонщики при помощи так называемых «удочек» работают в паре — один остается у машины, другой идет за автовладельцем. Затем при помощи специального оборудования считывается электронный сигнал ключа водителя, и он передается напарнику. Тот открывает машину и на угнанной машине скрывается с места. Отмечается, что радиус действия «удочек» может достигать нескольких километров.

Поэтому некоторые автовладельцы используют всевозможные экранированные (радиоизолированные) чехлы и пакетики для keyless брелоков.

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Источник: autonews.ru