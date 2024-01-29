Прав нет, машину взял у друга: жесткая погоня за пьяным водителем (видео)

В Волгоградской области в результате полицейской погони задержан лихач без прав

В городе Волжский Волгоградской области инспекторы ГИБДД хотели проверить документы у водителя иномарки, однако не тут то было. Требования об остановке он проигнорировал, а потому полиция начала преследование. Когда мужчина понял, что за ним погоня, он начал совершать резкие маневры, создавая опасность для окружающих, пишет источник.

«Инспекторы неоднократно требовали у нарушителя остановить транспортное средство. Для пресечения противоправных действий один из них произвел выстрел вверх, а после этого несколько прицельных по колесам», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В итоге злоумышленник остановился и был задержан. Выяснилось, что это местный житель без водительского удостоверения, взявший машину у своего друга. На вопрос «на что ты рассчитывал?» он ответил «на то, что ничего не будет». От медосвидетельствования любитель приключений отказался. В отношении него составлены протоколы по статьям 12.12, 12.15, 12.25 и 12.26 КоАП РФ.

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Источник: МВД Медиа