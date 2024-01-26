Траты россиян на вторичном рынке выросли в 2023 году в сравнении с 2022 годом на 25%

Россияне потратили в 2023 году на машины с пробегом рекордные 5,8 трлн рублей

Жители России в 2023 году на покупку машин с пробегом потратили рекордные 5,8 трлн рублей, это на 25% больше по сравнению с 2022 годом.

Согласно исследованию «Открытие авто» и агентства «Автостат», показатель вырос в годовом выражении на 25%.

Траты россиян в декабре 2023 года составили 481,4 млрд рублей — на 8,2% больше, чем в декабре 2022-го, но на 1,5% меньше показателя ноября прошлого года. По словам аналитиков, финансовая емкость вторичного рынка второй месяц подряд сохраняется на уровне 500 млрд рублей. В целом затраты жителей РФ в 2023 году на покупку автомобилей на вторичном рынке достигли 5,8 трлн рублей — это рекордный показатель. В 2022 году финансовая емкость вторичного рынка авто составила 4,3 трлн рублей.

В начале зимы выросли затраты на покупку подержанных машин только европейских и китайских марок. В частности: в декабре затраты покупателей авто европейских брендов составили 175,5 млрд рублей. Больше всего на вторичке прибавили «китайцы» — на 32,8% (до 13,2 млрд рублей), их доля выросла с 2% в ноябре до 2,7% в декабре.

Остальные участники вторичного рынка потеряли в деньгах за месяц, особенно американские авто (минус 6,8%, до 27,2 млрд рублей) и корейские (минус 6,1%, до 67,5 млрд рублей). Также в декабре россияне потратили 156,2 млрд рублей на покупку подержанных автомобилей японских марок (минус 3,3% к ноябрю) и 41,3 млрд рублей — машин отечественных производителей (минус 1,3%). Больше всего на вторичке затраты россиян приходятся на «японцев» и «европейцев» — в совокупности порядка 70%), а меньше всего — на «китайцев» (порядка 3%).

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: autostat.ru