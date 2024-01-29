Chery готовит необычный автомобиль

Этот Чери, как пишут западные СМИ, завоюет мировой рынок

В Сети появились рендеры совершенно новой модели Chery. Это среднеразмерный пикап, который будет конкурировать с Ford Ranger.

Chery Carrier

По мнению зарубежных СМИ, автомобиль весьма интересен и завоюет мировой рынок (за исключением Северной Америки – похоже, что зарубежные СМИ по-прежнему уверены в продукции североамериканского автопрома, который испытывает немало трудностей).

Chery Carrier

По данным зарубежных СМИ, новый пикап может продаваться под названием Carrier, а его продажи начнутся с австралийского рынка. Затем модель появится на североамериканском рынке.

Chery Carrier

Как видно на рендере, пикап получит немало интересных с точки зрения стилистики элементов. В частности, интересны решетка радиатора и фары, сделанные в виде бриллиантов.

Chery Carrier

В салоне будут устанавливаться два экрана – цифровая приборная панель и тачскрин мультимедийной системы. Не обойдется без беспроводной зарядки, Apple CarPlay, обогревов сидений и рулевого колеса.

Какими моторами будет оснащаться новинка – неизвестно, но. согласно слухам, силовые установки могут быть самыми разными.