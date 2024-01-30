АО ВТБ Лизинг запустил быстрые и удобные онлайн-сделки для покупки грузовой техники

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Востребованный у бизнеса ассортимент уже доступен на сервисе «Цифровой автолизинг».

АО ВТБ Лизинг расширил возможности сервиса для онлайн-сделок «Цифровой автолизинг». Теперь в каталоге представлена грузовая техника наряду с новыми легковыми автомобилями различных марок и моделей. В сервис интегрирован грузовой транспорт из собственного стока от официальных дилеров китайских марок SITRAK и BEIBEN. Ассортимент включает востребованные в строительстве и грузоперевозках тягачи и самосвалы. Все они доступны для быстрой выдачи и могут быть доставлены в выбранный клиентом дилерский центр в срок от одного дня.

«Спрос на грузовую технику в России в 2023 году стремительно вырос в связи с развитием автоперевозок и реализацией крупных инфраструктурных проектов в стране. Так, АО ВТБ Лизинг закупил и передал клиентам в прошлом году более 14 тыс. единиц грузовой техники, что в 2,8 раза больше, чем в 2022-м. Сегодня потребности компаний по обновлению автопарков удовлетворены лишь частично, и, по прогнозу НАПИ, сохранятся в 2024 году в связи с тем, что увеличившиеся расстояния грузоперевозок приводят к более быстрому износу машин, — поясняет Андрей Кокорев, директор ООО «Цифровой автолизинг», ГК АО ВТБ Лизинг. — Актуальная для бизнеса грузовая техника теперь представлена на нашем сервисе. Также мы продолжаем интегрировать предложения ведущих российских автомобильных дилеров, чтобы предоставить клиентам широкий выбор транспортных средств, которые всегда в наличии или доступны для заказа в сжатые сроки».

Сегодня на сервисе представлено более 2000 предложений легковых и грузовых транспортных средств различных типов и марок. Все автомобили из каталога имеются в наличии или доступны для поставки в течение 30 дней по фиксированным ценам. При этом стоимость прозрачно отображается в договоре лизинга и не требует дополнительного подтверждения у лизинговой компании или дилера. Скидки, которые производители предоставляют АО ВТБ Лизинг как оптовому закупщику, уже включены в указанные в каталоге цены.

Каждый этап приобретения автомобиля — от выбора нужной модели до подписания документов с помощью электронной подписи — реализуется в онлайн-формате. Оформление сделки занимает всего 30 минут. Забронировать машину можно за минуту, а получить одобрение, предоставив минимальный пакет документов, и подписать договор лизинга — за полчаса. При этом клиенту в личном кабинете доступен максимально точный расчет параметров сделки.

Зарегистрированные пользователи видят полную информацию о представленных на сервисе новинках техники. Они могут включить различные фильтры для поиска нужной модели, сравнить цены и характеристики, добавить интересующие модели в избранное, сохранить расчеты, а также выбрать страховую компанию и включить страховые взносы в ежемесячные платежи. Весь функционал доступен на компьютере, планшете или мобильном телефоне.

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