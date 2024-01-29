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Этот автомобиль никогда не поступал в продажу — рассказываем, кто на нем ездил в СССР

Рестомод легендарной Чайки с салоном и мотором Lexus продают за 75 млн рублей

Рестомод на базе советского автомобиля Чайка выставил на продажу в Ростове один из местных дилеров. Речь идет о модели, которая внешне выглядит как ретроавтомобиль, но при этом оснащена современными узлами и агрегатами.

В частности, при создании конкретно этого образца использовали двигатель, коробку передач и салон от Lexus. Салон выполнен в коже белого цвета, есть мультимедийная система с жидкокристаллическим экраном. Внешне автомобиль отличается от оригинальной Чайки только хромированными колесными дисками. За машину продавец установил цену в 75 млн рублей.

ГАЗ Чайка
ГАЗ Чайка
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Как правило, рестомоды подвергаются полной реставрации, они исправны и полностью на ходу. У таких машин сохранен оригинальный стиль той эпохи, когда они создавались, но по своему техническому функционалу являются современными автомобилям.

Легендарная Чайка в текущем году отмечает 75-летний юбилей. Это название Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) использовал для лимузинов, выпускавшихся мелкими сериями в период с 1959 по 1988 годы. Выпускалось два поколения модели: ГАЗ-13 (до 1981 года) и ГАЗ-14 (с 1977 года, четыре года машины делали параллельно).

Стоит отметить, что на Чайках разъезжали только министры и первые секретари обкомов страны. Товаром народного потребления этот автомобиль никогда не был, поэтому в продажу он не поступал. Кроме первых лиц государства автомобиль был у некоторых выдающихся граждан СССР, которых правительство награждало за определенные заслуги. Например, Чайка была у писателя Михаила Шолохова и балерины Галины Улановой.

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Источник: avito.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia, Авито
29.01.2024
Фото:Wikimedia, Авито
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