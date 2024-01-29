Этот рамный SUV удивит вас непревзойденным функционалом — старт продаж скоро!

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В Россию по официальным каналам прибыла на продажу партия внедорожников M-Hero

На авторынке России стартуют официальные продажи внедорожников M-Hero. Автомобили уже находятся на центральном складе дистрибьютора нового бренда «Моторинвест», и скоро на рамный внедорожник премиум-класса можно будет оформить заказ.

Отмечается, что в России 18 салонов дилеров марки Voyah, через которые будет продаваться новинка. Они находятся в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Владимире, Красноярске, Ярославле, Челябинске, Тольятти, Казани, Самаре и Ижевске.

M-Hero
M-Hero
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Для российских покупателей будет доступна не только гибридная, но и электрическая версия. Гибрид оснащен тремя электромоторами суммарной мощностью 816 л. с. (1050 Нм), до первой «сотни» автомобиль разгоняется за 6 секунд. ДВС выполняет роль генератора и напрямую с колесами не соединен. Запаса хода на полностью заправленном баке хватит на 750 км (по циклу WLTP).

Под капотом полностью электрического варианта M-Hero установлены четыре электродвигателя суммарной мощностью 1088 л. с. (более 1600 Нм). До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 4,2 секунды. Заряда батареи хватает на 450 км (по циклу WLTP). Габариты M-Hero: 5066х1934х2080 мм, весит внедорожник 3740 кг, а электрическая версия – 3800 кг.

M-Hero
M-Hero

О ценах пока нет информации, их объявят на старте продаж. По словам директора «Авилон Премиум» Игоря Назарова, цена будет порядка 18-19,5 млн рублей. Китайскому покупателю на местном рынке рамник обойдется на 10 млн дешевле (в пересчете на актуальный курс). При этом в компании «Моторинвест» заверяют, что электрокар будет дешевле цены, заявленной Назаровым.

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Источник: quto.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:M-Hero
Количество просмотров 1
29.01.2024
Фото:M-Hero
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