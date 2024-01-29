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Купил «серую» машину? У дилера тебя не примут

Владельцу отказали в обслуживании кроссовера Exeed LX, купленного по параимпорту

Машина, приобретенная по схеме параллельного импорта, может стать проблемой, особенно если вы решите обратиться за обслуживанием к официальному дилеру. История москвича Дмитрия с кроссовером Exeed LX, купленным по "серой" схеме, стала ярким тому примером.

Мужчина приобрел Exeed LX в Казахстане через посредника на физлицо, затем кроссовер автовозом ввезли в Россию, и здесь это физлицо продало Exeed Дмитрию. На автомобиле установлена система ГЛОНАСС, за нее был уплачен утильсбор, в России Exeed был поставлен на учет. После ввоза в Россию и продажи автомобиля в стране, он рассчитывал на обслуживание у официальных дилеров и прошел первые два ТО в «Борисхофе». За наличный расчет, так как авто все же было ввезено неофициально.

Exeed LX
Exeed LX

Однако, столкнувшись с неполадкой камеры в левом зеркале, он записался к этому же дилеру на ремонт и получил отказ в обслуживании. Дмитрию отказали, утверждая, что не могут пробить VIN машины и предполагают, что она была приобретена по параллельному импорту, а такие машины они не ремонтируют. Даже несмотря на сертификацию для рынка ЕАЭС, установку системы ГЛОНАСС и уплату утильсбора.

Автовладелец связался с представительством Exeed, и там подтвердили, что официальные дилеры не обязаны обслуживать автомобили, купленные по параллельному импорту несмотря на то, что он не запрещен.

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Подсчитали, какие авто чаще ввозили по параллельному импорту

Юрист Сергей Радько отмечает, что дилер, как это не странно, вправе отказать в обслуживании за наличный расчет. Однако владелец может требовать бесплатный ремонт в случае дефекта, предъявив претензии продавцу, импортеру или уполномоченной организации. Важно удостовериться, что эта организация действительно уполномочена со стороны производителя. Ведь, если, скажем, кто-то путешествуя приехал бы в Россию на автомобиле, и тот сломался, ему обязаны бы были оказать обслуживание по гарантии.

Юрист предположил, что отказ в обслуживании за деньги может быть частью скрытой борьбы с параллельным импортом. Вероятно, китайские производители таким образом стремятся стимулировать покупателей к приобретению автомобилей только у официальных дилеров по предложенным и явно завышенным ценам.

Согласно статистике, по параллельному импорту в Россию чаще привозили модели Volkswagen Jetta и Toyota Camry.

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Источник: BFM

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За РулемАлексеева Елена
29.01.2024
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