Купил «серую» машину? У дилера тебя не примут

Владельцу отказали в обслуживании кроссовера Exeed LX, купленного по параимпорту

Машина, приобретенная по схеме параллельного импорта, может стать проблемой, особенно если вы решите обратиться за обслуживанием к официальному дилеру. История москвича Дмитрия с кроссовером Exeed LX, купленным по "серой" схеме, стала ярким тому примером.

Мужчина приобрел Exeed LX в Казахстане через посредника на физлицо, затем кроссовер автовозом ввезли в Россию, и здесь это физлицо продало Exeed Дмитрию. На автомобиле установлена система ГЛОНАСС, за нее был уплачен утильсбор, в России Exeed был поставлен на учет. После ввоза в Россию и продажи автомобиля в стране, он рассчитывал на обслуживание у официальных дилеров и прошел первые два ТО в «Борисхофе». За наличный расчет, так как авто все же было ввезено неофициально.

Exeed LX

Однако, столкнувшись с неполадкой камеры в левом зеркале, он записался к этому же дилеру на ремонт и получил отказ в обслуживании. Дмитрию отказали, утверждая, что не могут пробить VIN машины и предполагают, что она была приобретена по параллельному импорту, а такие машины они не ремонтируют. Даже несмотря на сертификацию для рынка ЕАЭС, установку системы ГЛОНАСС и уплату утильсбора.

Автовладелец связался с представительством Exeed, и там подтвердили, что официальные дилеры не обязаны обслуживать автомобили, купленные по параллельному импорту несмотря на то, что он не запрещен.

Юрист Сергей Радько отмечает, что дилер, как это не странно, вправе отказать в обслуживании за наличный расчет. Однако владелец может требовать бесплатный ремонт в случае дефекта, предъявив претензии продавцу, импортеру или уполномоченной организации. Важно удостовериться, что эта организация действительно уполномочена со стороны производителя. Ведь, если, скажем, кто-то путешествуя приехал бы в Россию на автомобиле, и тот сломался, ему обязаны бы были оказать обслуживание по гарантии.

Юрист предположил, что отказ в обслуживании за деньги может быть частью скрытой борьбы с параллельным импортом. Вероятно, китайские производители таким образом стремятся стимулировать покупателей к приобретению автомобилей только у официальных дилеров по предложенным и явно завышенным ценам.

Согласно статистике, по параллельному импорту в Россию чаще привозили модели Volkswagen Jetta и Toyota Camry.

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Источник: BFM