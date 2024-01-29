#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияДТПIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Ноу-хау: эта технология позволяет зарядить аккумулятор авто всего за 5 минут
29 января
Ноу-хау: эта технология позволяет зарядить аккумулятор авто всего за 5 минут
Ученые разработали аккумулятор, на зарядку...
Любимый многими россиянами кроссовер подешевел за месяц — рассказываем о цене
29 января
Любимый многими россиянами кроссовер подешевел за месяц — рассказываем о цене
У дилеров РФ есть в продаже подешевевшие...
Эти 5 надежных автомобилей можно купить в России за 500 тысяч рублей — называем марки
29 января
Эти 5 надежных автомобилей можно купить в России за 500 тысяч рублей — называем марки
Эксперт нашел в России 5 авто с высокой...

Среди иномарок на территории бывшего завода VW не нашли авто калужской сборки

На площадке бывшего завода Volkswagen нашли тысячи нераспроданных иномарок

Тысячи новых иномарок, включая Audi, Toyota и Chery, обнаружены на площадке бывшего завода Volkswagen в Калуге. Все они завезены в Россию по схеме параллельного импорта для продаж на рынке. По мнению корреспондента Autonews.ru, большая часть транспортных средств – с китайского рынка.

В частности, на северной части территории завода стоят кроссоверы Volkswagen, Audi, автомобили, напоминающие Q6, Toyota RAV4, а также кроссоверы Chery, электромобили Avatr 11 и минивэны GAC M8. Уточняется, что автомобилей калужской сборки в их числе нет.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Новый кроссовер от 3 млн рублей: вместо Kia и Hyundai

Напомним, с 2023 года предприятие принадлежит российской компании «Арт-Финанс», а бывшее представительство «Фольксваген Групп Рус» переименовано в ООО «АГР». Эта компания не скрывает, что занимается, в том числе, импортом и дистрибуцией автомобилей по каналам параллельного импорта, преимущественно из Китая.

В настоящее время завод простаивает, ожидается, что в первой половине 2024 года состоится его перезапуск. С фасада завода сняли вывески с надписями Volkswagen и Skoda, за исключением главного указателя на съезде с трассы, соединяющей Калугу и шоссе М-3.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: autonews.ru

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Владимир Рябчиков/ТАСС
29.01.2024
Фото:Владимир Рябчиков/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0