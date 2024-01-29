Среди иномарок на территории бывшего завода VW не нашли авто калужской сборки

На площадке бывшего завода Volkswagen нашли тысячи нераспроданных иномарок

Тысячи новых иномарок, включая Audi, Toyota и Chery, обнаружены на площадке бывшего завода Volkswagen в Калуге. Все они завезены в Россию по схеме параллельного импорта для продаж на рынке. По мнению корреспондента Autonews.ru, большая часть транспортных средств – с китайского рынка.

В частности, на северной части территории завода стоят кроссоверы Volkswagen, Audi, автомобили, напоминающие Q6, Toyota RAV4, а также кроссоверы Chery, электромобили Avatr 11 и минивэны GAC M8. Уточняется, что автомобилей калужской сборки в их числе нет.

Напомним, с 2023 года предприятие принадлежит российской компании «Арт-Финанс», а бывшее представительство «Фольксваген Групп Рус» переименовано в ООО «АГР». Эта компания не скрывает, что занимается, в том числе, импортом и дистрибуцией автомобилей по каналам параллельного импорта, преимущественно из Китая.

В настоящее время завод простаивает, ожидается, что в первой половине 2024 года состоится его перезапуск. С фасада завода сняли вывески с надписями Volkswagen и Skoda, за исключением главного указателя на съезде с трассы, соединяющей Калугу и шоссе М-3.

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Источник: autonews.ru