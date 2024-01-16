Когда заработает бывший завод Volkswagen в Калуге и что будет выпускать — мнения экспертов

Эксперты автоотрасли решили спрогнозировать итоги перезапуска завода VW в Калуге

Производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen возобновится в первом полугодии 2024 года. Переговорный процесс с новым партнером находится практически в финальной стадии. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава региона Владислав Шапша.

В экспертном сообществе считают, что перезапуск в эти сроки возможен на условиях крупноузловой сборки, но выход на первоначальную проектную мощность маловероятен.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков выразил мнение, что при условии сборки китайских аналогов моделей VW, например, Jetta, потребуется достаточно серьезная переналадка оборудования.

«Несмотря на то, что машины внешне похожи, с технологической точки зрения они сильно отличаются. Другой металл требует иных электродов, иного числа точек сварки, толщины швов, возможно, где-то есть дополнительные «косынки» усиления. Похожая история с окраской: оборудование, как правило, «заточено» для работы с одним типом эмали», — объяснил главред журнала «За рулем» .

По мнению Кадакова, вполне возможно, что на заводе под Калугой внедрят крупноузловую SKD-сборку или даже DKD-производство.

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто считает, что процесс перезапуска предприятия, ориентированного на сборку конкретных моделей, сложнее и более затратен, чем ввод «с нуля».

«Даже если речь идет о близкой по размерам модели, для запуска необходима серьезная модернизация оборудования, изменение тех или иных технологических операций. На все это нужны время и средства», — объясняет эксперт.

Моржаретто тоже допускает, что будет налажено SKD-производство методом крупноузловой сборки.

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев предположил, что новым технологическим партнером будет один из китайских автопроизводителей. Чтобы не упустить потенциальных партнеров из FAW, рационально было бы предложить им сотрудничество, считает эксперт.

По мнению Бургазлиева, с точки зрения экономической выгоды запуск SKD-производства будет оправдан только при условии выпуска 30-35 тысяч машин в год. Что касается углубленной локализации, включая сварку и окраску кузовов, в этом случае сборка будет целесообразна при объемах 90-120 тысяч машин в год, резюмировал эксперт.

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Источник: iz.ru