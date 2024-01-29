Любимый многими россиянами кроссовер подешевел за месяц — рассказываем о цене

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У дилеров РФ есть в продаже подешевевшие кроссоверы Toyota RAV4

Новые кроссоверы Toyota RAV4, некогда популярные у российских автовладельцев, завозят на рынок России по схеме параллельного импорта. И сейчас автомобиль стал дешевле: если в начале января за него просили от 3,395 млн рублей, то сейчас продают по цене до 3,299 млн рублей.

В частности, один из дилеров Мурманска продает кроссовер за 3,299 млн рублей. RAV4 доступен в комплектации Urban, он оснащен мотором объемом 2,0 л, мощностью 171 л.с. с вариатором, привод – передний.

Toyota RAV4
Toyota RAV4
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Новый кроссовер от 3 млн рублей: вместо Kia и Hyundai

Продавец в Набережных Челнах продает автомобиль немного дороже – за 3,323 млн рублей. За эти деньги покупатель получит «среднюю» комплектацию City, оснащенную атмосферным двигателем объемом 2,0 л, мощностью 149 л.с. с вариатором и передним приводом.

В списке оснащения: салон из ткани, мультифункциональный руль, мультимедийная система с крупным сенсорным дисплеем и двухзонный климат-контроль.

Также есть в продаже гибридные RAV4, цена самого доступного по предзаказу составляет 3,45 млн рублей. Дилер во Владивостоке обещает полноприводный кроссовер с бензиновым мотором объемом 2,5 л и двумя электромоторами, по одному на каждой оси, выдающие совокупную мощность 222 л.с.

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Источник: avtonovostidnya.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos | Toyota
29.01.2024
Фото:Depositphotos | Toyota
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