Дилеры отказываются от поставок авто по «серым» схемам по этой причине

Дилеры объяснили, почему им приходится отказываться от параллельного импорта

Изменившаяся на первичном авторынке РФ ситуация привела к тому, что автосалонам приходится отказываться от схемы параллельного импорта. Дело в том, что дилеры лишаются дохода от поставок машин по «серым» схемам.

Руководитель одной из сети дилерских центров рассказал, что увеличившийся утилизационный сбор, падение курса рубля и возросшие ставки по автокредитам сделали параллельный импорт невыгодным для продавцов.

Есть также проблемы и в части гарантийного и технического обслуживания автомобилей, ввезенных по такой схеме. Автовладельцы вынуждены самостоятельно искать специалистов и запчасти, особенно остро ощущают на себе все последствия владельцы коммерческого транспорта.

Дело в том, что санкции и уход зарубежных брендов ощутимо ударили именно по коммерческому сектору. Несмотря на это, отечественные производители грузовиков и спецтехники оперативно перестроились и наладили расширение производства.

В экспертном сообществе убеждены, что автомобильная промышленность, в целом, восстановилась, а дилеры предусмотрительно сделали ставку на официальные поставки автомобилей из Китая и не занимаются ввозом других иномарок.

Но зарубежные бренды, ушедшие из РФ, все равно востребованы в нашей стране и пользуются спросом. Лидерами параллельного импорта являются такие популярные модели, как внедорожники Toyota Land Cruiser Prado, Land Cruiser 300, Mitsubishi Montero Sport, а также кроссоверы Lexus RX, Mercedes-Benz GLE, BMW X5 и Toyota RAV4. Также востребованы седаны Chevrolet Cobalt и Toyota Camry.

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Источник: njcar.ru