К системе ЭРА-ГЛОНАСС подключено более 60 тысяч иномарок

Выяснилось, что VW и Toyota чаще всего ввозили в РФ по параимпорту в 2023 году

Чаще всего по схеме параллельного импорта в 2023 году в Россию ввозили автомобили брендов Volkswagen и Toyota. Об этом ТАСС сообщили в АО «ГЛОНАСС».

«В рамках параллельного импорта юридические лица и индивидуальные предприниматели подключили к госинформсистеме ЭРА-ГЛОНАСС свыше 60 тыс. транспортных средств европейских и японских брендов, ввезенных в Россию в 2023 году. Лидером среди марок таких автомобилей, оснащенных кнопками SOS, стал Volkswagen», — уточнили представители компании.

На VW пришлось почти 22% всех автомобилей, ввезенных в страну по альтернативным каналам. Что касается конкретной модели бренда, то лидером признан Volkswagen Jetta, вторую строчку занимает японская Toyota (17,5%), затем идут автомобили брендов Mazda (8,6%), Mercedes-Benz (5,6%) и Kia (3,8%).

С 2017 года установка устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), подключенного к ЭРА-ГЛОНАСС, стала обязательной для новых и ввозимых в РФ автомобилей. Сегодня к системе подключено более 10,2 млн транспортных средств, за время работы ЭРА-ГЛОНАСС было принято свыше 350 тысяч экстренных вызовов, для оказания помощи пострадавшим в ДТП были задействованы спасатели.

По словам генерального директора АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича, подключение к ЭРА-ГЛОНАСС повышает безопасность миллионов участников дорожного движения. Благодаря государственной информационной системе, экстренные службы оперативно откликаются на призывы о помощи, спасая тысячи жизней водителей и пассажиров.

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Источник: tass.ru