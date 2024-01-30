Хэтчбек и универсал Lada Granta исчезли с сайта АВТОВАЗа

АВТОВАЗ: Lada Granta в версиях хэтчбек и универсал не производились с 2022 года

С официального сайта АВТОВАЗа исчезли сразу две модификации семейства Lada Granta – каталог моделей лишился Гранты в кузовах хэтчбек и универсал. Выяснилось, что предприятие эти версии давно не производит, а к настоящему моменту дилеры реализовали имевшиеся запасы, поэтому исчез и смысл в упоминаниях хэтча и универсала на интернет-ресурсе производителя.

«Lada Granta в версиях хэтчбек и универсал не производится с 2022 года. Дилеры фактически распродавали остатки. Спрос на эти версии, когда можно купить лифтбеки и универсалы Cross, минимален. Сейчас остатки закончились, версии исчезли с сайта. Никакой сенсации», – цитирует источник представителя пресс-службы АВТОВАЗа.

Напомним, в 2018 году семейство Granta прошло фейслифт и фактически объединилось с Калиной при упразднении последней: ранее входившие в «калиновское» семейство хэтч и универсал начали выпускаться под именем Гранта – в дополнение к седану и лифтбеку.

Стоит отметить, что спрос на хэтчбеки Kalina/Granta давно не бил рекордов, а при появлении лифтбека он действительно еще уменьшился.

Калина, прародительница Гранты, задумывалась как хэтчбек, однако в новом времени этот симпатичный вариант по сути не прижился

А востребованность обычного универсала, по словам представителя пресс-службы, сократила версия Granta Cross, имеющая точно такой же кузов. Раньше обычные универсалы и кросс-версии отличались «двухпедальными» вариантами (первым предлагались АКП Jatco, а вторым – отечественные роботы АМТ), однако сейчас, при «гегемонии» МКП, это отличие исчезло.

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Источник: Российская газета