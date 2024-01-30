Хэтчбек и универсал Lada Granta исчезли с сайта АВТОВАЗа
С официального сайта АВТОВАЗа исчезли сразу две модификации семейства Lada Granta – каталог моделей лишился Гранты в кузовах хэтчбек и универсал. Выяснилось, что предприятие эти версии давно не производит, а к настоящему моменту дилеры реализовали имевшиеся запасы, поэтому исчез и смысл в упоминаниях хэтча и универсала на интернет-ресурсе производителя.
«Lada Granta в версиях хэтчбек и универсал не производится с 2022 года. Дилеры фактически распродавали остатки. Спрос на эти версии, когда можно купить лифтбеки и универсалы Cross, минимален. Сейчас остатки закончились, версии исчезли с сайта. Никакой сенсации», – цитирует источник представителя пресс-службы АВТОВАЗа.
Напомним, в 2018 году семейство Granta прошло фейслифт и фактически объединилось с Калиной при упразднении последней: ранее входившие в «калиновское» семейство хэтч и универсал начали выпускаться под именем Гранта – в дополнение к седану и лифтбеку.
Стоит отметить, что спрос на хэтчбеки Kalina/Granta давно не бил рекордов, а при появлении лифтбека он действительно еще уменьшился.
А востребованность обычного универсала, по словам представителя пресс-службы, сократила версия Granta Cross, имеющая точно такой же кузов. Раньше обычные универсалы и кросс-версии отличались «двухпедальными» вариантами (первым предлагались АКП Jatco, а вторым – отечественные роботы АМТ), однако сейчас, при «гегемонии» МКП, это отличие исчезло.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: Российская газета
ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!
Отзывы о LADA Granta (20)
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...