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Калина, прародительница Гранты, задумывалась как хэтчбек, однако в новом времени этот симпатичный вариант по сути не прижился
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Хэтчбек и универсал Lada Granta исчезли с сайта АВТОВАЗа

АВТОВАЗ: Lada Granta в версиях хэтчбек и универсал не производились с 2022 года

С официального сайта АВТОВАЗа исчезли сразу две модификации семейства Lada Granta – каталог моделей лишился Гранты в кузовах хэтчбек и универсал. Выяснилось, что предприятие эти версии давно не производит, а к настоящему моменту дилеры реализовали имевшиеся запасы, поэтому исчез и смысл в упоминаниях хэтча и универсала на интернет-ресурсе производителя.

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«Lada Granta в версиях хэтчбек и универсал не производится с 2022 года. Дилеры фактически распродавали остатки. Спрос на эти версии, когда можно купить лифтбеки и универсалы Cross, минимален. Сейчас остатки закончились, версии исчезли с сайта. Никакой сенсации», – цитирует источник представителя пресс-службы АВТОВАЗа.

Напомним, в 2018 году семейство Granta прошло фейслифт и фактически объединилось с Калиной при упразднении последней: ранее входившие в «калиновское» семейство хэтч и универсал начали выпускаться под именем Гранта – в дополнение к седану и лифтбеку.

Стоит отметить, что спрос на хэтчбеки Kalina/Granta давно не бил рекордов, а при появлении лифтбека он действительно еще уменьшился.

Калина, прародительница Гранты, задумывалась как хэтчбек, однако в новом времени этот симпатичный вариант по сути не прижился
Калина, прародительница Гранты, задумывалась как хэтчбек, однако в новом времени этот симпатичный вариант по сути не прижился

А востребованность обычного универсала, по словам представителя пресс-службы, сократила версия Granta Cross, имеющая точно такой же кузов. Раньше обычные универсалы и кросс-версии отличались «двухпедальными» вариантами (первым предлагались АКП Jatco, а вторым – отечественные роботы АМТ), однако сейчас, при «гегемонии» МКП, это отличие исчезло.

Источник: Российская газета

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
30.01.2024
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

-40