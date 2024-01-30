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68% жителей России не знают, что в России можно купить автомобили из Ирана

Только 48% россиян считают, что авто из Ирана завоюют доверие покупателей в РФ

Автомобили от иранского автопрома могут завоевать доверие россиян. Такое мнение выразила почти половина опрошенных жителей РФ в ходе опроса ВТБ и «Открытие Авто».

Так считают 48% респондентов, при этом только 32% участников опроса знают о том, что на авторынке России продаются автомобили из Ирана. Более двух третей россиян (68%) не слышали о том, что иранский автопром вышел на российский рынок.

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В качестве преимуществ иранских автомобилей 16% указали на идеальное сочетание цены и качества, 12% отметили стоимость. При этом 29% участников опроса не нашли выдающихся преимуществ у продукции из Ирана, а 47% ответили, что не в курсе преимуществ таких автомобилей.

Опрос показал, что 49% респондентов ничего не знают о недостатках иранских машин из-за недостаточного информирования. При этом 16% указали на слабую техническую часть, 15% отметили неразвитость дилерской сети, а 13% указали на низкий уровень комфорта и безопасности, еще 13% в качестве минуса назвали отсутствие запчастей, по 12% отметили отсутствие ассортимента моделей и низкое качество комплектующих.

«48% респондентов считают, что иранские авто могут завоевать доверие россиян, 22% полагают, что это произойдет, если иранцы предложат комфортные, технологичные и безопасные автомобили. 14% оценивают хорошие перспективы «иранцев» из-за комфортных цен, 12% думают, что это произойдет, если иранские производители повысят качество комплектующих», — уточнили эксперты.

Только 16% из числа опрошенных уверены, что у иранского автопрома нет шансов завоевать доверие в РФ из-за многообразия выбора иномарок.

Источник: iz.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
30.01.2024
Фото:Depositphotos
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