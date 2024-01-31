Почему зимой стоит особенно внимательно прислушиваться к своему автомобилю

Максим Рязанов: Зимой не стоит пренебрегать визитом в сервисный центр

Технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов рекомендует не откладывать визит в сервисный центр зимой, даже если замечены небольшие признаки неисправности на автомобиле.

Он подчеркивает важность дополнительного оснащения автомобиля зимними инструментами, такими как буксировочный трос и «прикуриватели» для аккумулятора. Рязанов отмечает, что в холодное время года природные катаклизмы могут случиться в любой момент, делая эти предметы неотъемлемой частью оборудования автолюбителя.

Эксперт также предупреждает автовладельцев в России о нежелательности опасных маневров и превышения скорости в зимний период. Он подчеркивает важность поддержания чистоты оптики, зеркал и стекол в зимнее время, поскольку в условиях метели и снегопада хорошая видимость становится первостепенной необходимостью для безопасного управления транспортным средством.

Рязанов также советует соблюдать сроки установки зимней резины, так как использование покрышек не по сезону может увеличить риск попадания в ДТП.

Ранее специалист рассказал об основных причинах появления трещин на лобовом стекле. Они возникают из-за не вовремя отремонтированных сколов, резких перепадов температуры, заводского брака или конструктивных особенностей автомобиля. Даже небольшой скол скорее всего потом перерастет в трещину.

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Источник: «Российская газета»