Чтобы не нанести вред авто после помывки зимой, обязательно нанесите этот состав

Эксперт Рузанов объяснил, что произойдет с авто после мытья горячей водой

Посещение автовладельцами автомоек в зимнее время года является обязательным мероприятием, но оптимальным для этого будет день, когда температура держится не ниже -15°C. Об этом «Российской газете» рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов.

Он подчеркнул, что, как правило, во время помывки машины примерзают двери, замки и стекла. Дело в том, что зимой дороги обрабатываются реагентами, которые негативно влияют не только на лакокрасочное покрытие автомобиля, но и на другие детали, объясняет Рузанов.

«Реагенты оседают практически на всех элементах подвески, особенно страдают стойки амортизатора. Из-за особенностей конструкции смесь снега с реагентом может оставаться внутри детали надолго. Кроме того, страдают бензобак, топливные и тормозные магистрали», — подчеркнул собеседник издания.

Важно, чтобы в помещении автомойки было тепло. Лучше воздержаться от моек самообслуживания в ночное время и не посещать холодные мойки, рекомендует Рузанов.

«Идеально, если после мороза ваш автомобиль постоит в тепле минут 5-10, чтобы не было негативного влияния на покрытие кузова от резкого перепада температур. Слишком горячая вода тоже вредна для покрытия и стекол, мыть лучше теплой водой», — перечисляет эксперт.

После помывки автомобиля нужна обработка резиновых уплотнителей, петель и замков силиконом. Если такой услуги нет на мойке, нужно провести ее самостоятельно. Обязательно нужно просушить и продуть автомобиль перед выездом с мойки и убедиться, что на кромке дверей нет капель воды. Если они есть, нужно еще раз просушить машину, потому что вода в минусовые температуры очень вредна для всех элементов и систем транспортного средства, резюмировал Рузанов.

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Источник: rg.ru