Клоны советских Жигулей – вы таких (скорее всего!) никогда не видели
«За рулем» не раз рассказывал о моделях очень похожих на советские классические ВАЗы – вспомним, например, историю о сходствах и различиях ВАЗ-2103 и его западных «братьев». И в общем, истории о «двойниках» не удивительны: Fiat в 1960-е и 1970-е щедро делился лицензиями на производство.
Но одно дело, когда речь идет о Seat или Polski Fiat – этими «клонами» итальянских малолитражек не удивишь мало мальски разбирающийся в автомобильной истории… А как вам такой факт: «родственника» Жигулей производили даже в Индии!
Причем речь о первой модели, ВАЗ-2101. Только вот до конвейера в Мумбаи местная копия Fiat-124 добралась лишь в 1985 году – гораздо позднее «единички», да и всех прочих вариаций на тему фиатовской машины. Более того, индийцы скопировали свой Premier 11NE не с оригинала, а с позднего Seat-124.
Как выглядела эта машина, чем отличалась от «нашей» и остальных – смотрим в видео:
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Источник: Гора автофактов
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