Копия Фиата? Это не так, и вот почему!

Эксперт «За рулем» объяснил, почему ВАЗ-2103 нельзя считать копией Fiat-125

Споры относительно родословной вазовской «классики» не утихают до сих пор. Эксперт «За рулем» Сергей Канунников сравнил наш ВАЗ-2103 с его итальянскими прародителями – это, прежде всего, итальянский Fiat-125, а также вариант той же модели из Польши – Fiat 125p.

Fiat 125, Италия

Канунников отмечает, что, в отличие от польских коллег, специалисты ВАЗа не стали делать копию Фиата и, тем паче, не стали соглашаться на его версию, предложенную для локализации итальянцами. Вместо этого советские специалисты постарались адаптировать машину к российским условиям и по возможности модернизировать.

Polski Fiat 125p, Польша

Если по части внешних панелей кузова «тройка» осталась довольно близка к прародителю, то конструктивно существенно отличалась от него. Одним из главных отличий, которое упоминает эксперт, был двигатель.

Сергей Канунников, эксперт «За рулем»:

– У Fiat 125 совсем другой мотор, перекочевавший на итальянский седан со спортивной версии Fiat 124 Spider и Coupe. Двухвальный двигатель рабочим объемом 1,6 л (80х80 мм) и c такой же, как у Жигулей, степенью сжатия 8,8 выдавал 90 л.с. при 5600 об/мин.

А вот на польский Fiat 125p ставили устаревшие нижневальные двигатели, которые в Италии применяли еще на семействе FIAT 1300/1500, выпускавшемся в 1961-1967 годах. Базовый мотор рабочим объемом 1,3 л (72х79,5 мм) развивал 60 л.с. Мощность 1,5-литрового агрегата (77х79,5 мм) – 70 л.с.

ВАЗ-2103 Жигули, СССР

С двигателем «тройки» у этих итальянских моторов не так много общего. Собственно, как и с мотором «единички», ведь от нижневальной конструкции ВАЗ отказался еще на стадии создания ВАЗ-2101... Кроме того, у советских машин были другие подвески, тормоза, салон... Обо всем этом читайте в новой статье «За рулем»!