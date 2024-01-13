Жигули класса люкс – они были круче Фиатов!

«За рулем» сравнил наш ВАЗ-2103 с его итальянскими прародителями

Люкс с видом на Союз

ВАЗ-2103 стал, как его и задумывали, первой люксовой моделью из Тольятти.

Машину отличала новая модная стилистика передней и задней частей кузова: четыре круглые фары, массивные горизонтальные фонари сзади, богатая отделка хромом.

ВАЗ-2103 в 1972-м выглядел свежо и нарядно.

Первые партии ВАЗ-2103В имели салон, как у ВАЗ-2101. Но у базового ВАЗ-2103 были иные, очень элегантные по меркам тех лет, сиденья. На новой комбинации приборов с круглыми циферблатами появился первый на серийной машине СССР тахометр. В середине панели стояли модные круглые часы. В общем – самый настоящий люкс.

«Трешка» получила богатую хромированную отделку и оригинальные большие фонари сзади.

Несмотря на то, что «трешка» стоила на 2000 рублей дороже «копейки», она мгновенно стала дефицитом и самым престижным (разумеется, после Волги) советским автомобилем. И дело было не только в дизайне.

Салон ВАЗ-2103, по меркам СССР начала 1970-х, выглядел шикарно.

Пламенный мотор

Еще одно достоинство «тройки», которое сразу же оценили покупатели, – феноменальная по советским меркам динамика. На ВАЗ-2103 стоял новый, хотя и унифицированный с ВАЗ-2101, мотор. Рабочий объем нарастили до 1,45 л (76х80 мм) за счет увеличения хода поршня. При степени сжатия 8,8 двигатель развивал 77 л.с. при 5600 об/мин. Коробка передач осталась стандартной четырехступенчатой.

ВАЗ-2103 оказался на начало 1970-х самым быстрым советским серийным автомобилем. Паспортная максимальная скорость составляла 152 км/ч, а разгон до 100 км/ч – 17 с. Для сравнения: Москвич-412 с 75-сильным двигателем рабочим объемом 1,5 л достигал 100 км/ч за 19 с, а 95-сильная Волга ГАЗ-24 – за 21 с.

Автомобиль отличала модная панель с круглыми приборами, включая тахометр и часы.

Максималка Москвича и Волги составляла 142 и 147 км/ч соответственно. Так что по этим показателям даже самая престижная советская машина проигрывала тольяттинскому люксу.

Даже багажник «трешки» отделали особо: закрыли бензобак и запаску.

Высокой динамике на ВАЗ-2103 соответствовали и тормоза. Схема осталась прежней: спереди – диски, сзади – барабаны, но в системе стоял эффективный усилитель.

В окружении Фиатов

В Европе у ВАЗ-2103 были два прямых аналога. Итальянский FIAT 125 – люксовая версия модели 124, ставшей основной для ВАЗ-2101, дебютировал еще в 1967 году. А с 1969-го по лицензии эту модель делали еще и в Польше.

В Тольятти отказались от копирования итальянской модели FIAT 125. Хотя договор с итальянским концерном подразумевал именно три модели. Но советская машина отличалась от итальянской не только внешне, но и конструктивно.

У FIAT 125 совсем другой мотор, перекочевавший на итальянский седан со спортивной версии FIAT 124 Spider и Coupe. Двухвальный двигатель рабочим объемом 1,6 л (80х80 мм) и c такой же, как у Жигулей, степенью сжатия 8,8 выдавал 90 л.с. при 5600 об/мин.

Итальянский FIAT 125.

А вот на польский FIAT 125 P ставили устаревшие нижневальные двигатели, которые в Италии применяли еще на семействе FIAT 1300/1500, которое выпускали в 1961-1967 годах. Базовый мотор рабочим объемом 1,3 л (72х79,5 мм) развивал 60 л.с.. Мощность 1,5-литрового агрегата (77х79,5 мм) — 70 л.с.

С двигателем ВАЗ-2103 у этих итальянских моторов не так много общего. Ведь от нижневальной конструкции ВАЗ отказался еще на стадии создания ВАЗ-2101.

Польский FIAT 125P.

Задняя подвеска и итальянского, и польского FIAT 125 – на продольных рессорах. А у ВАЗ-2103 – более компактная и современная пружинная. Правда, у 125-х задние тормоза – дисковые. Но «трешке» тормозов вполне хватало. Кстати, на FIAT 131, который сменил в Италии модель 125, задние тормоза сделали барабанными.

Салон польского FIAT выглядел гораздо скромнее, чем у «трешки».

Салон итальянского 125-го выглядел не менее модно, чем у ВАЗ-2103. А отделка польского FIAT 125P была куда скромнее — с панелью приборов от FIAT 1300/1500, которые выпускали до 1967 года. По стилистике комбинация приборов напоминала ту, что ставили на ВАЗ-2101.

Так что ВАЗ-2103 на фоне FIAT 125 не потерялся. И даже усилил экспортные позиции Лады.

Универсал, которого не было

У польского FIAT 125 была модификация с кузовом универсал. А ВАЗ-2103 выпускали только в версии седан. Хотя по заказу технической дирекции сделали несколько ВАЗ-21032 – гибрид «трешки» и универсала ВАЗ-2102.

Но резона в такой версии не было. Универсалы тогда во всем мире справедливо воспринимали утилитарными машинами, для которых «украшательства» — не главное.

На базе «тройки» делали модификации с правым рулем (ВАЗ-21036) и с двигателями меньшей мощности. ВАЗ-21035 оснащали мотором от «копейки» — 1,2 л, 64 л.с., а ВАЗ-21033 – мотором 1,3 л от ВАЗ-21011, развивающим 69 л.с.

Эти версии создали, в основном, для экспорта. Налоговые правила многих стран способствовали спросу на машины с небольшими моторами.

Опытный универсал ВАЗ-21032.

В Союзе были не только те, кто ценили именно «чистые "трешки"» — мощные и быстрые. Многих вполне устраивал, например, ВАЗ-2103 с 69-сильным двигателем. Такая машина была не только немного дешевле стандартной, но и экономичней. А в глазах окружающих ее владелец все равно выглядел обладателем самых престижных (до появления в 1976-м ВАЗ-2106) Жигулей.

След в истории

Даже когда начали производство ВАЗ-2106, а потом, в 1979-м, и ВАЗ-2105 с более модным и современным дизайном, ВАЗ-2103 не сняли с производства. Спрос на «трешку» оставался стабильно высоким. Даже после того, как в 1982-м стартовал ВАЗ-2107 – прямой преемник ВАЗ-2103, оснащенный таким же — рабочим объемом 1,5 л – мотором, предыдущую модель выпускали еще пару лет.

Предложение фирмы Porsche по модернизации ВАЗ-2103 во второй половине 1970-х завод не заинтересовало. До конца производства ВАЗ-2103 принципиально не менялся.

Прототип модернизированного ВАЗ-2103 от фирмы Porsche.

Всего изготовили 1 304 866 экземпляров «трешек». По сравнению с некоторыми другими Ладами – не так уж и много.

Сегодня ВАЗ-2103 – одна из наиболее ценимых любителями автомобилей Лада моделей. Ведь с производства ее сняли уже четыре десятилетия назад. Да и обаяние в «трешке», действительно, есть.

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