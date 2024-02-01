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Обновленную Skoda Octavia впервые показали на видео

Skoda Octavia-2024 дебютирует в феврале с новым дизайном и обновленными моторами

Чешский автопроизводитель Skoda подтвердил свои намерения выпустить обновленную Octavia в текущем году, чему свидетельствует представленный брендом видеотизер.

Skoda не стала вдаваться в подробности, но упомянула об обновленной решетке радиатора и измененной надписи на задней части автомобиля. В ролике также можно заметить новые фары и знакомую линию кузова.

Хотя предоставленной информации немного, фотошпионы в прошлом году выложили снимки обновленной Octavia Estate, в которой уже был намек на изменения стиля, такие как переработанные бамперы и обновленные задние фонари. Особо стоит отметить, что универсал получил более крупную информационно-развлекательную систему.

Skoda хранит молчание о технической начинке будущей модели, но ранее были намеки на оптимизированную линейку двигателей. Хотя официальная информация отсутствует, есть предположение, что линейка моторов повторит те, что уже представлены в обновленном Kamiq.

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Среди возможных вариантов – литровый трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, 114 л.с., а также знакомый 1,5-литровый четырехцилиндровый мотор мощностью 148 л.с. Ожидается также несколько вариантов 2,0-литровых четырехцилиндровых моторов с различными мощностями.

Более подробная информация о рестайлинговой Octavia ожидается в ближайшее время. Точно известно, что Octavia станет частью плана обширной реорганизации продуктовой линейки. Помимо обновления существующих моделей в этом году компания также представит совершенно новый Elroq, который займет место электрического преемника Karoq. В планах также электрическая Октавия (в 2025 году), а в 2026 году появятся электрический универсал и семиместный кроссовер.

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Источник: Сarscoops

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
01.02.2024
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Отзывы о Skoda Octavia (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Octavia  2017
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.

Недостатки:

нет

Комментарий:

Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.

+3