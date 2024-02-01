Обновленную Skoda Octavia впервые показали на видео

Skoda Octavia-2024 дебютирует в феврале с новым дизайном и обновленными моторами

Чешский автопроизводитель Skoda подтвердил свои намерения выпустить обновленную Octavia в текущем году, чему свидетельствует представленный брендом видеотизер.

Skoda не стала вдаваться в подробности, но упомянула об обновленной решетке радиатора и измененной надписи на задней части автомобиля. В ролике также можно заметить новые фары и знакомую линию кузова.

Хотя предоставленной информации немного, фотошпионы в прошлом году выложили снимки обновленной Octavia Estate, в которой уже был намек на изменения стиля, такие как переработанные бамперы и обновленные задние фонари. Особо стоит отметить, что универсал получил более крупную информационно-развлекательную систему.

Skoda хранит молчание о технической начинке будущей модели, но ранее были намеки на оптимизированную линейку двигателей. Хотя официальная информация отсутствует, есть предположение, что линейка моторов повторит те, что уже представлены в обновленном Kamiq.

Среди возможных вариантов – литровый трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, 114 л.с., а также знакомый 1,5-литровый четырехцилиндровый мотор мощностью 148 л.с. Ожидается также несколько вариантов 2,0-литровых четырехцилиндровых моторов с различными мощностями.

Более подробная информация о рестайлинговой Octavia ожидается в ближайшее время. Точно известно, что Octavia станет частью плана обширной реорганизации продуктовой линейки. Помимо обновления существующих моделей в этом году компания также представит совершенно новый Elroq, который займет место электрического преемника Karoq. В планах также электрическая Октавия (в 2025 году), а в 2026 году появятся электрический универсал и семиместный кроссовер.

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Источник: Сarscoops