Нарекания к подвеске, электронике и насосу — эксперт назвал проблемные модели Toyota

Автоэксперт назвал Camry и RAV4 наиболее часто ломающимися моделями Toyota

У автомобилей Toyota Camry 2007 года выпуска большой расход масла, а у RAV4 2009 года выпуска — проблемы с подвеской. Об этом «Российской газете рассказал руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко.

Несмотря на то, что Toyota для многих россиян олицетворяет надежность, от поломок не застрахованы даже японские автомобили. Носко в беседе с корреспондентом издания назвал модели бренда, владельцы которых чаще сталкиваются с проблемами в ходе эксплуатации.

Toyota Camry

Он подчеркнул, что несмотря на то, что автомобили бренда Toyota являются одними из самых надежных и востребованных на вторичном рынке и входят в топ-5 самых продаваемых, некоторые модели могут преподнести неприятный сюрприз своим владельцам.

«Например, в Toyota Camry 2007 года выпуска расходуется слишком много моторного масла, что приводит к дорогостоящему ремонту двигателя. У нее также салон быстро теряет внешний вид», — уточнил эксперт.

Что касается Toyota RAV4 2009 года выпуска, к этой модели у автовладельцев тоже есть нарекания, подчеркнул Носко. В частности, есть проблемы с подвеской, из-за протекающего люка влага может навредить электронике, есть неполадки в работе топливного насоса и утечки охлаждающей жидкости. Со всеми этими жалобами владельцы обращались к дилерам, констатировал Носко.

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Источник: rg.ru