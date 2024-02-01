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На КАМАЗе рассказали, как будут локализовывать грузовики поколения К5

КАМАЗ назвал приоритетной задачу повышения локализации производства машин К5

На КАМАЗе заявили о непрекращающейся работе по освоению автокомпонентов для новых грузовиков К5, а также о реализации проекта «Локализация штампованных деталей кабины К5. Фаза 2». В прошлом году на предприятии собрали более 5 тысяч тягачей КАМАЗ-54901 на «антисанкционной базе», говорится в официальном сообщении. Работы по внедрению новых компонентов на КАМАЗе называют проектом по импортозамещению.

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Упомянутый проект локализации штамповки новых кабин реализует прессово-рамный завод (ПРЗ) КАМАЗа, оборудование и планировка завода значительно меняются. Предполагается, что в итоге доставшаяся «в наследство» от Mercedes-Benz Actros MP4 кабина будет локализована на 100%. Сроков завершения этих работ пресс-служба КАМАЗа не уточняет.

КАМАЗ-54901
КАМАЗ-54901

Напомним, весной 2022 года КАМАЗ намеревался перевести грузовики К5 на сборку из комплектующих российского производства с января 2023 года.

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Источник: КАМАЗ

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
01.02.2024
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