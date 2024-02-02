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На выставке-форуме «Россия» обсудили немецкий автопром
2 февраля
На выставке-форуме «Россия» обсудили немецкий автопром
Путин заявил, что Германия уничтожает свою...

На выставке-форуме «Россия» обсудили немецкий автопром

Путин заявил, что Германия уничтожает свою автопромышленность

Президент вновь посетил выставку «Россия» на ВДНХ, где побывал, в том числе, в павильоне Сбера.

Там ему рассказали историю, которая произошла с первым вкладчиком банка аристократом Николаем Кристофари во время путешествия по Германии.

У него испортились карманные часы, и, чтобы починить их, он отправился в мастерскую, где тогда трудился молодой Карл Бенц. Кристофари был впечатлен качеством работы и разговорился с мастером. Узнав о его мечте создать автомобиль, решил его поддержать и оставил ему 10 рублей на удачу. Впоследствии Бенц не просто изобрел автомобиль, но и основал всемирно известную фирму Mercedes-Benz.

Рассказавший президенту об этом случае, Захар Зайцев в шутку отметил, что немецкий автопром начался с России.

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«Мы – спонсоры!» – подхватил эту мысль Путин. И отметил, что сейчас там «уничтожают свой автопром». На вопрос, связано ли это с отказом россиян от немецких авто, Путин ответил: «Не только».

Недавно стало известно, что Mercedes-Benz решил оптимизировать бизнес и продать 80 салонов в Германии. Впрочем, многие аналитики считают, что компания просто действует в русле современного тренда: все больше автопроизводителей отказываются от традиционных автосалонов и переходят на онлайн-продажи.

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Источник: ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС
02.02.2024
Фото:Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС
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