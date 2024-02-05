В 2023 году в РФ сделали в два раза меньше легковушек, чем в пандемию

НАПИ: производство автомобилей восстанавливается, но до прежних объемов далеко

Аналитики установили количество произведенных в России в течение 2023 года автомобилей по сегментам – грузовики, автобусы, коммерческая техника (LCV) и легковые автомобили. Выяснилось, что все они пережили в минувшем году подъем, хотя грузовики и LCV и недотянули до показателей докризисного 2021 года.

Но у трех сегментов цифры превышают значения «ковидного» 2020 года, а вот сфера производства легковой техники этим похвастать не может. Причем разница между 2020 и 2023 годом тут огромная – более чем в два раза.

Производство автомобилей в РФ, 2020-2023

Ситуация понятная – разразившийся в 2022 году кризис больнее всего ударил по самому массовому сегменту, легковушкам. Тем не менее, рост производства в 19,6% по сравнению с 2022-м все же несколько обнадеживает.

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Источник: НАПИ