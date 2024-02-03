Первая «Темная лошадка» Ford ушла с молотка
Примечательно, что продажа первого экземпляра Mustang Dark Horse принесла компании меньше прибыли, чем продажа первого базового Mustang.
Под капотом заднеприводного Mustang Dark Horse скрывается 5-литровый бензиновый двигатель V8 семейства Coyote, который выдает 500 л. с.
Покупатель получил право выбрать Ford Mustang Dark Horse с VIN-номером 001. Также ему дается право выбрать цвет, конфигурацию и набор опций автомобиля.
Итоговая стоимость автомобиля составила 375 тысяч долларов. Часть денег отправились на благотворительность.
Организация Juvenile Diabetes Research Foundation, которая занимается профилактикой и лечением диабета 1 типа, получила 75 тысяч долларов.
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Источник: Motor1
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