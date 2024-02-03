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Первая «Темная лошадка» Ford ушла с молотка
Первый экземпляр Ford Mustang Dark Horse продан...

Первая «Темная лошадка» Ford ушла с молотка

Первый экземпляр Ford Mustang Dark Horse продан за 375 тыс. долларов на аукционе

Примечательно, что продажа первого экземпляра Mustang Dark Horse принесла компании меньше прибыли, чем продажа первого базового Mustang.

Ford Mustang Dark Horse
Ford Mustang Dark Horse

Под капотом заднеприводного Mustang Dark Horse скрывается 5-литровый бензиновый двигатель V8 семейства Coyote, который выдает 500 л. с.

Ford Mustang Dark Horse
Ford Mustang Dark Horse
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Покупатель получил право выбрать Ford Mustang Dark Horse с VIN-номером 001. Также ему дается право выбрать цвет, конфигурацию и набор опций автомобиля.

Итоговая стоимость автомобиля составила 375 тысяч долларов. Часть денег отправились на благотворительность.

Организация Juvenile Diabetes Research Foundation, которая занимается профилактикой и лечением диабета 1 типа, получила 75 тысяч долларов.

Источник: Motor1

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Ford
Количество просмотров 1
03.02.2024
Фото:Ford
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