Аварийные комиссары хотят помочь? Не спешите, это новая схема с выплатами по ОСАГО

Адвокат: как не стать жертвой мошенников, выдающих себя за аварийных комиссаров

Автовладельцам нужно внимательно читать документы при оформлении ДТП, потому что сейчас появилась новая схема мошенничества с выплатами по ОСАГО. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал автоюрист и адвокат Сергей Радько.

Он уточнил, что злоумышленники под видом аварийных комиссаров предлагают помощь автовладельцам в оформлении ДТП без участия ГИБДД.

«Некие "помощники", называющие себя аварийными комиссарами, приезжают на место аварии или звонят участникам ДТП. Они утверждают, что страховая компания будет долго "мурыжить" потерпевшего, ничего не заплатит или заплатит мало. Обещают оформить извещение о ДТП, взять все выплаты на себя, и услуга для потерпевшего будет бесплатной», — объясняет собеседник.

Люди соглашаются, а потом выясняется, что потерпевший подписал договор уступки права требования, по которому он или этому комиссару, или некой компании, или ИП передает право на получение выплат по ОСАГО, уточняет Родько. Можно оспорить этот договор в суде, но судебное разбирательство должно проходить в том регионе, где зарегистрирована фирма, фигурирующая в документе. Как правило, этот регион находится далеко от места происшествия, отмечает юрист.

Поэтому нужно внимательно читать все документы, которые подписывает автовладелец после ДТП, и ни в коем случае не соглашаться на уступку права требования страховых выплат, советует Радько.

«Внимательно читайте документы, которые предлагают подписать такие аварийные комиссары. Бывает, что вверху написано "договор", а то, что это цессия — уступка права требования, прописано уже в самом тексте. Ни в коем случае не подписывать не прочитав, а лучше вообще ничего не подписывать», – рекомендует адвокат.

Правильно будет обратиться в центр помощи при ДТП, советует Радько, они есть в каждом городе. На месте происшествия нужно максимально подробно все зафиксировать – и на фото, и на видео, и на бумажных схемах. Если нет разногласий, подъехать с оппонентом в центр помощи при ДТП. Дежурный сотрудник полиции на основании этих документов составит и протокол, и постановление. Таким образом ДТП будет оформлено сотрудником полиции и в итоге увеличатся шансы получить максимальной суммы по страховому полису, до 400 тысяч рублей, резюмировал Радько.

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Источник: radiosputnik.ru