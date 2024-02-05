Lada снова стала лидером продаж — в январе продано более 22 тысяч экземпляров

«Автостат»: в январе в РФ продали более 80 тысяч автомобилей — рынок вырос на 77%

В России по итогам января продажи новых легковых автомобилей выросли на 77,3% в годовом выражении и составили 80,2 тысячи экземпляров. Такие сведения обнародовали в аналитическом агентстве «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» и с учетом собственного анализа.

«По итогам января нынешнего года в России было реализовано 80 212 новых легковых машин, что на 77,3% больше, чем в январе 2023 года», — говорится в сообщении агентства.

В Минпромторге РФ ранее озвучили итоги продаж автомобилей в РФ в январе, согласно данным ведомства, было реализовано 95,6 тысячи новых автомобилей, в том числе почти 80 тысяч новых. Рост составил 62% к показателям января 2023 года.

Лидером авторынка в отчетном месяце традиционно стала отечественная Lada, ее продажи выросли на 26,4% и составили 22,3 тысячи проданных автомобилей. Вторым по популярности стал китайский бренд Haval, автомобилей этой марки продано в январе 9,6 тысячи экземпляров (рост в 2,3 раза).

Тройку лидеров замыкает еще один бренд из Китая – Geely: на его долю в январе пришлось 9 тысяч проданных машин, это в 2,6 раза выше, чем за аналогичный период 2023 года. Затем в рейтинге идут: Chery (8,8 тыс., +59,5%), Changan (4,9 тыс., рост в 16,5 раза), Exeed (2,8 тыс., +52,6%), Omoda (2,7 тыс., рост в 2,3 раза), Lixiang (1,7 тыс.), Tank (1,7 тыс.) и Kia (1,3 тыс., -43,4%).

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: autostat.ru