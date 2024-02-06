Эти модели с пробегом почти моментально находят новых владельцев

Авто.ру: Kia и Geely на вторичном рынке продаются, в среднем, за 29 дней

Портал Авто.ру, проанализировав объявления, опубликованные в 2023 году, выделил марки и модели автомобилей с пробегом (в возрасте от 3 до 15 лет), которые можно реализовать достаточно быстро.

Чаще всего это представители немецких и японских брендов (более 50% рынка). Средний возраст таких машин – чуть более 8 лет, пробег – около 120 тысяч километров. Они, в среднем, находят своего покупателя за 47 дней.

Марки

В сегменте масс-маркета лидируют Kia и Geely, среднее время продажи этих автомобилей составляет 29 дней. Далее расположились Ford – 31 день, и Chery – 32 дня. Daewoo на пятом месте – машины этого бренда, в среднем, находят покупателей за 36 дней, как и отечественная Lada.

В среднем классе лидируют Nissan и Volkswagen, продажи которых укладываются в срок от 30 до 35 дней, далее следуют бренды Mazda, Kia и Ford.

В сегменте премиум продажи замедляются: поскольку машины дороже, покупателям требуется больше времени для принятия решения. Так, на объявления о продаже Volvo реагируют, в среднем, через 45 дней, для покупки Audi и BMW требуется 50 дней, а Mercedes-Benz и Lexus можно реализовать за 55 и 58 дней соответственно.

Модели

Первая пятерка наиболее востребованных автомобилей возрастом от 3 до 5 лет полностью представлена кроссоверами. На первом месте – китайский Geely Atlas, который «уйдет» за 29 дней. За ним следуют Kia Soul и Hyundai Creta со сроками продажи в 32 дня. Renault Sandero и Lada XRay находят своих покупателей приблизительно за 33 и 35 дней.

В возрастном сегменте 8-9 лет наблюдается конкуренция между традиционными седанами и всё более популярными кроссоверами. Топ-тройку составляют Skoda Rapid, Renault Logan и Kia Ceed, которые покидают прежних владельцев всего за 30 дней. Для Renault Duster и Mazda CX-5 требуется буквально на несколько дней больше, чтобы сменить владельца.

Автомобили в возрасте от 10 до 14 лет – за три недели можно реализовать Hyundai Solaris, доступные бюджетные седаны Volkswagen Polo и Renault Logan «уходят», в среднем, за 24 и 26 дней соответственно. Замыкают пятерку Mazda 3 второго поколения (28 дней) и Lada 2115 (29 дней).

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