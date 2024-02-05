Парижане ополчились на внедорожники в городе
Жители Парижа, участвуя в городском плебисците, выразили поддержку трехкратного увеличения стоимости парковки для внедорожников. По предварительным данным, 54,5% участников голосования высказались за эту инициативу. Однако явка на плебисците составила всего около 6% от общего числа парижан, которые имели возможность принять в нем участие.
Решение, принятое на городском плебисците, не является обязательным и должно быть утверждено на заседании горсовета, который ожидается в конце мая. Впрочем, мэр Парижа Анн Идальго также считает, что тарифы следует увеличить, потому что крупные внедорожники оказывают больший вред окружающей среде, чем маленькие автомобили.
В случае принятия предложения горожан стоимость часа парковки для внедорожников может вырасти с €6 до €18 в центральных районах Парижа и с €4 до €12 – на окраинах. Повышение тарифов может затронуть внедорожники с обычными и гибридными двигателями, массой более 1,6 тонн, а также джипы с электромоторами массой более двух тонн.
В предыдущем городском плебисците, который состоялся в апреле 2023 года, жители Парижа высказались против аренды электросамокатов. Муниципальные власти это решение поддержали, и прокат самокатов был прекращен с 1 сентября того же года.
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Источник: ТАСС
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