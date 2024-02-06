Авторынок РФ вырос в январе, но не все так однозначно — разбираемся в цифрах

Эксперты: продажи машин в России по итогам января выросли на 77%

По итогам января 2024 года в России продано 65,2 тысячи новых автомобилей, причем в эту цифру не вошла статистика по машинам, ввезенным по схеме параллельного импорта. Вместе с ними итоговый результат в первом месяце года составит порядка 83 тысяч экземпляров. Такими данными поделились в Комитете производителей АЕБ.

В АЕБ подчеркнули, что продажи автомобилей на авторынке в январе выросли на 64% в годовом выражении. Между тем, эксперты аналитического агентства «Автостат» привели другие цифры. Согласно их подсчетам, в прошлом месяце россияне приобрели 80,2 тысячи машин. Это на 77,3% больше показателей за аналогичный период 2023 года.

Эксперты напоминают об эффекте низкой базы и о том, что год назад рынок перетерпел изменения в виде ухода зарубежных марок. В итоге в январе 2023 года в стране было продано всего лишь 45,2 тысячи автомобилей. При этом в нынешнем январе рост продаж существенно замедлился в сравнении с итогами декабря 2023 года. Согласно данным АЕБ, в первый зимний месяц отечественные клиенты приобрели в автосалонах 128,9 тысячи новых машин.

В целом в АЕБ с оптимизмом смотрят в будущее и прогнозируют, что по итогам 2024 года в РФ продажи новых легковых автомобилей и LCV вырастут на 15% и составят 1,3 млн авто. В качестве положительных факторов эксперты называют возобновление производства на отечественных автозаводах, ранее находящихся в простое. Также отмечается позитивное влияние ключевой ставки Центробанка, которая, по прогнозам специалистов, должна снизиться.

Что касается самой популярной марки января, ею традиционно стала Lada (реализовано 10,2 тысячи). Но по сравнению с 2023 годом ее продажи упали сразу на 14%. При этом Lada Vesta показала впечатляющий рост продаж (+1248,9; 5382 ед.).

Эксперты отметили высокую динамику китайских автомобилей, в частности, продажи Haval выросли на 133,7% (9620 единиц). Самой популярной моделью бренда стал кроссовер Jolion. Если говорить об ушедших брендах, то единственной, кто смог удержаться в топ-10, стала корейская Kia. Ее продажи в январе упали на 43% и составили 1299 автомобилей.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: autonews.ru