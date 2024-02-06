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На заводе в Калуге будут выпускать кроссоверы

Раскрыты модели, сборку которых наладят на заводе ПСМА Рус в Калуге

На заводе «ПСМА Рус» в Калуге наладят выпуск французских соплатформенных моделей, построенных на платформе EMP2 (Efficient Modular Platform). Речь идет об известных россиянам Citroen C5 Aircross и Peugeot 4008 – сейчас они завозятся в РФ из Китая. Об этом сообщают собственные источники Авто Mail.ru.

Отмечается, что в планах производство кроссбэка Citroen C5 X, а также возобновится выпуск коммерческих моделей Peugeot Partner и Opel Combo. Допускается, что модели будут представлять собой версии для китайского рынка. Вполне вероятно, что в перспективе их могут адаптировать для российского рынка, и даже локализовать.

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Учитывая сложную логистику поставок, цены на французские кроссоверы вряд ли будут снижены у дилеров.

Напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша в декабре 2023 года анонсировал выпуск легковых автомобилей на мощностях предприятия «ПСМА Рус». По словам главы региона, это будут кроссоверы, информацию о марке и модели обнародуют накануне старта продаж. Тогда же озвучили планы собрать в 2023 году пилотную партию из 48 автомобилей, а в серию они должны пойти в 2024 году.

Завод «ПСМА Рус» в Калуге приостановил работу в марте 2022 года из-за прекращения поставок комплектующих.

Источник: auto.mail.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Ведомости/ТАСС
Количество просмотров 2
06.02.2024
Фото:Ведомости/ТАСС
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