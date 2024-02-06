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«Уран-6» – вестник мирного времени

В ДНР начали применять особый робототехнический комплекс «Уран-6»

Вооруженные силы РФ начали применять на освобожденных от ВСУ территориях уникальную разработку военных инженеров – робототехнический комплекс «Уран-6».

Со слов военных, отступая, противник минирует все, раскидывая мины на сельскохозяйственных полях, дорогах, в лесах. Служащие ВСУ не гнушаются минировать даже детские площадки.

Сделать российские земли снова безопасными позволяет «Уран-6», который может пробраться даже на самые сложные участки.

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«Уран-6» – это многофункциональный робототехнический комплекс разминирования. Он был сделан для инженерной разведки и разминирования местности.

Комплекс состоит из машины разминирования и дистанционного управления (эргономичный рюкзак и консоль управления). В состав комплекса также входят средства технического обеспечения и различного навесного оборудования.

Задачи, которые может выполнять «Уран-6»:

  • расчистка заграждений, скоплений строительного мусора, проволочных заграждений;
  • перемещение объектов весом до 1000 кг;
  • засыпка траншей, создание насыпей и брустверов, выравнивание участков местности;
  • выкапывание обезвреженных мин;
  • буксировка колесных и гусеничных машин, в том числе танков.

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Характеристики «Уран-6»

  • Масса с бойковым тралом – 6 тонн
  • Габариты – 4565×2015×1470 мм
  • Ширина полосы сплошного траления – 1,7 м
  • Максимальная скорость движения – 5 км/ч
  • Скорость разминирования ровной местности – 3 км/ч
  • Скорость разминирования каменистой местности – 0,5 км/ч
  • Дистанционное управление по радиоканалу – до 1500 м
  • Объем взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте – до 1 кг
  • Мощность силовой установки – 240 л.с.

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Кирилл Панов
Фото:Youtube
Количество просмотров 1
06.02.2024
Фото:Youtube
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