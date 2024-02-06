«Уран-6» – вестник мирного времени
Вооруженные силы РФ начали применять на освобожденных от ВСУ территориях уникальную разработку военных инженеров – робототехнический комплекс «Уран-6».
Со слов военных, отступая, противник минирует все, раскидывая мины на сельскохозяйственных полях, дорогах, в лесах. Служащие ВСУ не гнушаются минировать даже детские площадки.
Сделать российские земли снова безопасными позволяет «Уран-6», который может пробраться даже на самые сложные участки.
«Уран-6» – это многофункциональный робототехнический комплекс разминирования. Он был сделан для инженерной разведки и разминирования местности.
Комплекс состоит из машины разминирования и дистанционного управления (эргономичный рюкзак и консоль управления). В состав комплекса также входят средства технического обеспечения и различного навесного оборудования.
Задачи, которые может выполнять «Уран-6»:
- расчистка заграждений, скоплений строительного мусора, проволочных заграждений;
- перемещение объектов весом до 1000 кг;
- засыпка траншей, создание насыпей и брустверов, выравнивание участков местности;
- выкапывание обезвреженных мин;
- буксировка колесных и гусеничных машин, в том числе танков.
Характеристики «Уран-6»
- Масса с бойковым тралом – 6 тонн
- Габариты – 4565×2015×1470 мм
- Ширина полосы сплошного траления – 1,7 м
- Максимальная скорость движения – 5 км/ч
- Скорость разминирования ровной местности – 3 км/ч
- Скорость разминирования каменистой местности – 0,5 км/ч
- Дистанционное управление по радиоканалу – до 1500 м
- Объем взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте – до 1 кг
- Мощность силовой установки – 240 л.с.
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