«Уран-6» – вестник мирного времени

В ДНР начали применять особый робототехнический комплекс «Уран-6»

Вооруженные силы РФ начали применять на освобожденных от ВСУ территориях уникальную разработку военных инженеров – робототехнический комплекс «Уран-6».

Со слов военных, отступая, противник минирует все, раскидывая мины на сельскохозяйственных полях, дорогах, в лесах. Служащие ВСУ не гнушаются минировать даже детские площадки.

Сделать российские земли снова безопасными позволяет «Уран-6», который может пробраться даже на самые сложные участки.

«Уран-6» – это многофункциональный робототехнический комплекс разминирования. Он был сделан для инженерной разведки и разминирования местности.

Комплекс состоит из машины разминирования и дистанционного управления (эргономичный рюкзак и консоль управления). В состав комплекса также входят средства технического обеспечения и различного навесного оборудования.

Задачи, которые может выполнять «Уран-6»:

расчистка заграждений, скоплений строительного мусора, проволочных заграждений;

перемещение объектов весом до 1000 кг;

засыпка траншей, создание насыпей и брустверов, выравнивание участков местности;

выкапывание обезвреженных мин;

буксировка колесных и гусеничных машин, в том числе танков.

Характеристики «Уран-6»

Масса с бойковым тралом – 6 тонн

Габариты – 4565×2015×1470 мм

Ширина полосы сплошного траления – 1,7 м

Максимальная скорость движения – 5 км/ч

Скорость разминирования ровной местности – 3 км/ч

Скорость разминирования каменистой местности – 0,5 км/ч

Дистанционное управление по радиоканалу – до 1500 м

Объем взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте – до 1 кг

Мощность силовой установки – 240 л.с.