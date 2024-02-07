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Аналитики зафиксировали рост лояльности россиян к автобрендам из Китая

В Петербурге в 2023 году спрос на авто из Китая вырос на 286%

Доля автомобилей китайских брендов на автомобильном рынке Петербурга достигла в 2023 году 62%. Такие показатели озвучили специалисты «Авито Авто».

Отмечается, что за год этот показатель увеличился на 41%, согласно данным аналитиков, предложение по автомобилям китайских производителей выросло на 525%, при этом спрос на них увеличился на 286%. Средняя стоимость китайского автомобиля на рынке РФ в прошлом году составила 3 млн рублей.

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Несмотря на такие впечатляющие показатели, бренды от китайского автопрома не пользуются высоким спросом на онлайн-ресурсе «Авито Авто». В топ-5 самых популярных вошли бренды: Haval — его доля спроса составляет 0,83%, Omoda с показателем 0,75%, Changan — 0,65%, а также Chery и Geely — у обеих марок по 0,56%.

«Отдельный тренд 2023 года – рост востребованности китайских кроссоверов, которые подходят как для повседневных, так и для длительных поездок», — подчеркнул директор направления Автомобили «Авито Авто» Вадим Иванов.

Он констатирует, что лояльность российского потребителя к автомобилям из Китая заметно выросла в 2023 году.

Источник: kommersant.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
07.02.2024
Фото:Depositphotos
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