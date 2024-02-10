Volkswagen и дилер не поделили права на машины

VW судится с дилером, который завез в Германию машины из Китая

Немецкий автодилер оказался в непростой ситуации после того, как решил импортировать 22 автомобиля Volkswagen ID.6 из Китая. Причем иск против дилера предъявил сам Volkswagen.

Предприниматель Григорий Брудный решил импортировать электромобили ID.6 из Китая, где цены на машины значительно ниже. Он приобрел автомобили у китайского предприятия VW-FAW вполне легальным образом. Интересно, что эта модель в Германии не продается, но она аналогична ID.4, только у нее удлиненная колесная база и три ряда сидений, вмещающих до семи человек. Модель доступна в двух вариантах: ID.6 X и ID.6 Crozz. В Китае цены на ID.6 начинаются с 259 888 юаней, или 33 700 евро, а в Германии цена ID.4 с меньшей колесной базой начинается с 40 335 евро. То есть даже с учетом затрат на перевозку это могло стать выгодным делом.

Однако VW оспорил действия дилера и добился временного запрета на рекламу этих автомобилей. Суд в итоге постановил конфисковать электрокары, и сейчас Volkswagen требует их уничтожения.

VW утверждает, что его автомобили, произведенные в Китае, не соответствуют стандартам безопасности и требованиям, предъявляемым к ТС, продаваемым в Европе. Однако Брудный утверждает, что поскольку ID.6 аналогичен модели, продаваемой в Германии, купленные им машины несложно подготовить к продаже. После нескольких доработок и обновления программного обеспечения транспортное управление страны уже было готово сертифицировать эти машины.

Сейчас дилер платит значительные суммы за хранение автомобилей и пытается обжаловать решение суда. Брудный утверждает, что VW пытается таким образом пресечь любые попытки импортировать автомобили китайского производства, так как если найдутся еще желающие, это может нанести финансовый ущерб компании.

Однако предпринимателю вряд ли удастся выиграть дело, ведь существует прецедент. В 2021 году немецкий суд вынес решение в пользу Hyundai по аналогичному делу, в котором автомобили корейской компании импортировались для перепродажи из стран Восточной Европы (не входящих в ЕС). Тогда, чтобы предотвратить продажу импортированных автомобилей, автопроизводитель опирался на закон о товарных знаках.

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Источник: Carscoops