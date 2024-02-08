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Белорусские собаки завели машину и устроили ДТП (видео)

В Борисове уличные собаки замкнули провода в автомобиле и совершили угон

Милиция белорусского города Борисов прокомментировала автомобильную аварию, случившуюся, как предполагалось, из-за собак – теперь официально подтверждена причастность животных к инциденту. В начале февраля СМИ сообщали, что уличные собаки завели машину борисовчанки, после чего автомобиль поехал и врезался в соседский.

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На завирусившемся в соцсетях видео все именно так и выглядит: одна из стоящих на парковке машин начинает двигаться, на ней срабатывает аварийная сигнализация, а из-под передней части разбегаются собаки.

Последствия инцидента стали известны владелице «угнанной» машины утром – выйдя на парковку, она обнаружила, что ее автомобиль укатился со своего места и уткнулся в соседский. Повреждения не были серьезными, соседи решили вопрос мирным путем, однако женщина никак не могла взять в толк, каким образом машина могла самостоятельно уехать.

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Ситуация начала проясняться, когда работники СТО, куда женщина отогнала машину, нашли под капотом погрызенные провода и клок собачей шерсти. После этого автомобилистка обратилась в милицию, которая изъяла видео с камер видеонаблюдения и подтвердила тот факт, что «собаки завели машину и устроили ДТП», пишет источник со ссылкой на местное УВД. Собственно, на этом инцидент был исчерпан.

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Источник: Комсомольская правда

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2
08.02.2024
Фото:Unsplash
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