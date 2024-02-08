Эксперт рассказал, почему обслуживать авто надо не реже раза в год

Механик разъяснил, что и на каком пробеге нужно менять в машине

Мнение некоторых водителей о том, что техническое обслуживание необязательно после окончания гарантийного срока, ошибочно. Техническое обслуживание необходимо для поддержания работоспособности и безопасности автомобиля в любом его жизненном периоде, напомнил техдиректор сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов.

Он подчеркнул, что точный перечень работ зависит от нескольких факторов, включая пробег автомобиля и рекомендации производителя. Производители устанавливают определенные интервалы обслуживания, в течение которых необходимо проводить замену деталей или профилактические работы.

В среднем, рекомендуется проходить техническое обслуживание каждые 7,5-8 тысяч километров пробега или не реже одного раза в год. Это позволяет поддерживать автомобиль в хорошем техническом состоянии. Также перед дальними поездками рекомендуется провести внеплановое техобслуживание автомобиля, чтобы обеспечить безопасность и комфорт во время поездки. Это поможет избежать неприятных сюрпризов в дороге.

ТО для новеньких

Для свежих автомобилей с пробегом до 7,5 тыс. км рекомендуется проводить следующие работы по техническому обслуживанию: диагностику ходовой части, замену масла и масляного фильтра (раз в 6-7 тысяч км), замену воздушного фильтра (тоже раз в 6-7 тысяч км), замену фильтра салона (раз в 10-15 тысяч км, но в сложных условиях эксплуатации – чаще), шприцевание карданных валов (если они есть в конструкции авто).

ТО для «пожилых»

Для автомобиля возрастом 12 лет и с пробегом больше 300 тысяч км к списку добавятся такие услуги, как замена охлаждающей жидкости (проводится раз в 50 тысяч км), замена жидкости трансмиссии (раз в 60 тысяч км), замена тормозной жидкости (раз в 40 тысяч км), замена жидкости ГУР (раз в 40-50 тысяч км), проверка и при необходимости замена свечей зажигания, замена топливного фильтра (по показаниям), аппаратная чистка форсунок (каждые 20-30 тысяч км), диагностика кондиционера, АКБ, двигателя и электронных систем управления.

Эксперт напоминает, что техническое обслуживание – это регулярные процедуры по замене расходных материалов, таких как технические жидкости и детали, которые подвержены износу.

Комплекс работ также включает проверку и обслуживание ключевых систем автомобиля, таких как двигатель, трансмиссия, тормозная система, система охлаждения, подвеска и другие, с целью обеспечения безопасности, надежности и долговечности автомобиля. Регулярное проведение ТО помогает предотвратить дорогостоящие ремонты и обеспечивает бесперебойную работу транспортного средства.

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Источник: «Российская газета»