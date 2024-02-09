Фишка ЗИЛ-130, которой нет у современных машин! (видео)

Эксперт «За рулем» рассказал о редкой особенности грузовика ЗИЛ-130

Обозреватель «За рулем» Сергей Канунников провел ретротест советского грузовика ЗИЛ-130 и рассказал о том времени, когда эта машина только начала сходить с конвейера. Машина получилась революционной, пишет Канунников, – она во многом превзошла предшественников (а кое-в-чем – и иностранные аналоги), а также отличалась рядом оригинальных технических решений.

Мнение эксперта

Сергей Канунников, обозреватель «За рулем»:

— На фоне предшественника ЗИЛ-164 и иных советских грузовиков ЗИЛ-130 казался революционным. Кабина — просторная, действительно трехместная. И посадка удобная. У ЗИЛ-130 очень хорошая печка. Даже в сильные морозы в машине тепло.

У 130-го приличные пневматические тормоза. А пневмосистема хороша еще и тем, что от ресивера можно подкачать шины или использовать воздух, скажем, для пульверизатора при подкраске.

Стеклоочистители тоже пневматические. Чем больше откроешь кран, тем быстрее движутся щетки.

Кабина ЗИЛ-130

А чем еще был оригинален ЗИЛ-130 и почему именно он стал по-настоящему легендарным советским грузовиком? Читайте в новом материале «За рулем»!