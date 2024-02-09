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Стартеру с таким якорем двигатель в мороз не провернуть!
9 февраля
Смотрите внимательно: такой стартер уничтожит ваши планы на день
Эксперт «За рулем» указал, в какой момент...
Волга ГАЗ-М21 – седан среднего класса. Длина – 4830 мм, колесная база – 2700 мм. Волгу отличал вполне современный дизайн – хотя, конечно же, отчетливо читались черты стилистики седана Ford Mainline. Однако копией американской машины советская Волга не была. Снаряженная масса ГАЗ-М21 – 1450 кг, одна из самых высоких в классе. Помимо седанов, с 1962 года выпускали универсалы ГАЗ‑22.
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Смотрите внимательно: такой стартер уничтожит ваши планы на день

Эксперт «За рулем» указал, в какой момент водителя подведет плохой стартер

На большей части территории России холода пока и не думают отступать, и буквально в любое утро вы можете оказаться у автомобиля, который отказывается заводиться после ночной стоянки. Эксперт «За рулем» Алексей Ревин назвал причины, из-за которых мотор может не запуститься в мороз. Помимо совсем очевидных описан, например, важный нюанс по стартеру.

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Мнение специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

— У возрастного автомобиля проблемы с пуском могут возникнуть из-за неисправности стартера. Если обгорели ламели коллектора, часть обмоток замыкает на массу или друг на друга, пустить двигатель в теплое время стартер сможет. А вот в мороз раскрутить коленвал у него не получится.

Предупрежден – значит вооружен! Поменяйте или отремонтируйте стартер заранее, а также ознакомьтесь с другими возможными причинами «капризов» машины в холода.

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