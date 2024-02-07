Почему не заводится двигатель – зимние проблемы и простые решения

Эксперт «За рулем» назвал причины, из-за которых мотор может не запуститься в мороз

Разряжена АКБ

Показатели даже новой аккумуляторной батареи на морозе заметно ухудшаются. Если АКБ уже отслужила несколько лет, ее характеристики снизились еще больше – энергии в ней не хватает для того, чтобы раскрутить двигатель.

Причиной разрядки АКБ может быть и неисправный генератор. Проверить его работоспособность просто – после пуска двигателя напряжение на клеммах аккумулятора должно быть выше 14 В. И снижаться оно должно незначительно при включении обычных для зимы потребителей – фар, обогревов стекол, электроотопителя.

Способов быстро пустить двигатель несколько. «Прикурить» от другого автомобиля, использовать автомобильный пауэрбанк (бустер) или пустить двигатель «с буксира» (если коробка передач механическая).

Для «прикуривания» нужны провода и автомобиль-донор.

Если есть время, можно отогреть аккумуляторную батарею в теплом помещении (или в емкости с горячей водой) или зарядить от сети.

Большие утечки тока

Если электрооборудование автомобиля потребляет большой ток во время стоянки, то двигатель наутро не запустится. Причин много – от невыключенных фар до нештатных аудиосистем и прочих электрических устройств, которые не обесточиваются при выключении зажигания.

Невыключенные фары – частая причина незапуска двигателя.

Неисправна сигнализация

Охранная система может препятствовать пуску двигателя по двум причинам. Первая – в режиме охраны она потребляет слишком большой ток, высаживая батарею. Вторая – при снятии с охраны противоугонка продолжает блокировать двигатель.

Самый верный способ проверки – оставить на ночь автомобиль где-то в безопасном месте и не активировать охрану.

Проблемы со стартером

У возрастного автомобиля проблемы с пуском могут возникнуть из-за неисправности стартера. Если обгорели ламели коллектора, часть обмоток замыкает на массу или друг на друга, пустить двигатель в теплое время стартер сможет. А вот в мороз раскрутить коленвал у него не получится.

Стартер с таким якорем не провернет двигатель в мороз.

Слишком густое масло

Даже в Средней полосе нашей страны температура нередко опускается ниже –25 °С. Если в двигатель залито масло 10W-40, стартер вряд ли сможет прокрутить мотор. Наиболее универсальными и всесезонными для большинства регионов России являются масла 5W-30 или 5W-40. А для северных районов лучше использовать более «морозостойкие» продукты: 0W16, 0W20, 0W30.

Нагар на свечах

Если свечи «переходили» положенный пробег или сильно загрязнены из-за масложора, искрообразование нарушается, и двигатель не заведется. Поэтому следите за состоянием свечей. И меняйте их не реже, чем рекомендует производитель.

Искрообразование на такой свече затруднено – высокое напряжение уходит по слою нагара.

Не поступает топливо

Чаще всего проблема возникает у владельцев автомобилей с дизелями. Топливо с недостаточно низкой температурой фильтруемости на морозе густеет и просто не доходит до камеры сгорания. Как избежать такой неприятности? Заправляться на проверенных заправках, а в сильные морозы заливать в бак депрессорные присадки (антигели).

Из-за проблем с топливом иногда не заводится и бензиновый двигатель. Это может случиться, если попавшая в бензин вода замерзнет где-то на пути от бака до топливной рампы. В этом случае машину нужно отбуксировать в теплое помещение. А когда она отогреется и заведется, обязательно залить в бак осушитель топлива, чтобы удалить из бензина всю воду.

Известен курьезный случай, когда у нового кроссовера просто лопнул на морозе бензобак, и все топливо ушло в снег.

Неисправны датчики

Современные системы управления двигателем надежны и позволяют мотору работать даже при неисправных элементах. Но вот пустить двигатель в мороз будет проблематично.

Самый распространенный дефект – неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости. Он обычно завышает температуру. Блок управления получает ложную информацию, что двигатель теплый, и подает мало топлива. А на обедненной смеси мотор в мороз не заведется.

Опытные водители, подозревая, что неисправен датчик температуры, скидывают с него разъем. Система переходит в аварийный режим, блок управления воспринимает это как пуск в –40 °С, и мотор легко пускается.

Человеческий фактор

При пуске двигателя не следует трогать педаль газа. И только в случае, если после нескольких попыток двигатель не завелся, нужно полностью нажать педаль газа и включить стартер. Блок управления не будет подавать топливо на форсунки, цилиндры продуются воздухом, а свечи очистятся от бензина.

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