10 кг «синтетики»: в Кировской области задержали наркокурьера (видео)

В Слободском полиция пресекла транзит через регион груза «синтетики» весом 10 кг

Полиция Кировской области, обладая информацией о предстоящей транспортировке крупной партии синтетического наркотика, при содействии коллег из города Слободского остановила автомобиль под управлением 50-летнего гражданина.

Подозрения в перевозке запрещенных веществ подтвердились: в ходе досмотра машины полицейские обнаружили под мотками пряжи сумку с 60 свертками весом около 8,7 кг, и дальнейшая экспертиза подтвердила, что это «синтетика».

«Кроме этого, в ходе дальнейшей работы правоохранители нашли в лесном массиве Слободского района 13 тайников с аналогичным содержимым, оборудованные злоумышленником. Также обнаружены материалы, использовавшиеся для фасовки смертоносного зелья, и крупная сумма денег, полученная, предположительно, преступным путем. Всего изъято порядка 10 кг наркотиков», – сообщила пресс-служба УМВД России по Кировской области.

Полиция считает, что подозреваемый работал на нелегальный интернет-магазин. Крупные партии запрещенных веществ он забирал из схронов в Московской области. Затем фасовал их и раскладывал по тайникам в разных регионах РФ, передавая таким образом мелким закладчикам. Двоих из них ранее задержали в Кировской области. А наркокурьер заключен под стражу и ожидает суда по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ.

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Источник: МВД Медиа