В России создают серийное производство вездеходов Visuva
Красноярская компания Visuva заключила договор о сотрудничестве с Корпорацией развития Енисейской области. Как рассказал представитель компании Ростислав Фесик, корпорация будет содействовать в получении региональных и федеральных мер поддержки, в проведении маркетинговых мероприятий и в поиске кадров.
В рамках договора в Красноярске будет создано новое производство вездеходной техники. Инвестиции составят 100 млн рублей, срок реализации – 2024-2025 годы. Производство будет мелкосерийным – планируется наладить выпуск 15 машин в год.
Напомним, сейчас ООО «Визува» собирает под заказ оригинальные гусеничные вездеходы Tank, недавно компания показала рестайлинговый вид этой модели (на фото). Кроме того, производитель разрабатывает колесный внедорожник Visuva, этот проект пока находится в стадии прототипирования.
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