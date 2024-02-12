В России создают серийное производство вездеходов Visuva

Вездеходы Visuva будут собирать серийно на новом производстве в Красноярске

Красноярская компания Visuva заключила договор о сотрудничестве с Корпорацией развития Енисейской области. Как рассказал представитель компании Ростислав Фесик, корпорация будет содействовать в получении региональных и федеральных мер поддержки, в проведении маркетинговых мероприятий и в поиске кадров.

В рамках договора в Красноярске будет создано новое производство вездеходной техники. Инвестиции составят 100 млн рублей, срок реализации – 2024-2025 годы. Производство будет мелкосерийным – планируется наладить выпуск 15 машин в год.

Visuva Tank 2024

Напомним, сейчас ООО «Визува» собирает под заказ оригинальные гусеничные вездеходы Tank, недавно компания показала рестайлинговый вид этой модели (на фото). Кроме того, производитель разрабатывает колесный внедорожник Visuva, этот проект пока находится в стадии прототипирования.

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Источник: Visuva, Автопоток