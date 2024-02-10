Лимузин Жаклин Кеннеди продадут с молотка
Если у вас не получилось купить родстер Lamborghini Diablo VT 1997 года выпуска Дональда Трампа, то вот еще один шанс стать владельцем автомобиля знаменитости – президентский лимузин Линдона Бейнса Джонсона, на котором также ездила Жаклин Кеннеди.
Автомобиль будет выставлен на аукцион Mecum в марте 2024 года. Он построен на базе Imperial LeBaron 1964 года выпуска компанией Ghia. Сообщается, что это один из десяти лимузинов, сделанных итальянской фирмой.
Модель имеет классическую внешность и окрашен в черный цвет, контрастирующий с золотыми полосками. Есть также красные «парадные фары», панорамный люк landau и много хрома. Даже у машины с классическими белыми боковинами – винтаж 1960-х.
Интерьер выполнен в минималистском стиле и оснащен черным кожаным диваном для водителя и охраны. Задняя часть салона выглядит роскошно. Он отделан деревом, а также обивкой из серой кожи и шерсти.
Между водителем и пассажирами сзади есть перегородка с электроприводом, а над правым задним подлокотником находится пульт дистанционного радиоуправления.
Лимузин оснащен 6,8-литровым двигателем V8 мощностью 345 л.с. и трехступенчатой автоматической коробкой передач с кнопочным управлением.
На одометре всего 15 109 миль (24 316 км).
Автомобиль обошелся Chrysler в 18 500 долларов, но автокомпания сдавала его Белому дому в аренду всего за 1 доллар в год – отличная реклама.
Аукционной оценки пока нет, но в объявлении говорится, что автомобиль имеет все документы и есть немало снимков машины с Кеннеди и Джонсоном. Есть даже видео, доказывающее, что он использовался во время инаугурации.
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