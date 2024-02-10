Лимузин Жаклин Кеннеди продадут с молотка

Президентский лимузин LBJ Imperial Crown 1964 года выпуска выставлен на аукцион

Если у вас не получилось купить родстер Lamborghini Diablo VT 1997 года выпуска Дональда Трампа, то вот еще один шанс стать владельцем автомобиля знаменитости – президентский лимузин Линдона Бейнса Джонсона, на котором также ездила Жаклин Кеннеди.

Лимузин LBJ Imperial Crown 1964 года выпуска

Автомобиль будет выставлен на аукцион Mecum в марте 2024 года. Он построен на базе Imperial LeBaron 1964 года выпуска компанией Ghia. Сообщается, что это один из десяти лимузинов, сделанных итальянской фирмой.

Лимузин LBJ Imperial Crown 1964 года выпуска

Модель имеет классическую внешность и окрашен в черный цвет, контрастирующий с золотыми полосками. Есть также красные «парадные фары», панорамный люк landau и много хрома. Даже у машины с классическими белыми боковинами – винтаж 1960-х.

Лимузин LBJ Imperial Crown 1964 года выпуска

Интерьер выполнен в минималистском стиле и оснащен черным кожаным диваном для водителя и охраны. Задняя часть салона выглядит роскошно. Он отделан деревом, а также обивкой из серой кожи и шерсти.

Лимузин LBJ Imperial Crown 1964 года выпуска

Между водителем и пассажирами сзади есть перегородка с электроприводом, а над правым задним подлокотником находится пульт дистанционного радиоуправления.

Лимузин LBJ Imperial Crown 1964 года выпуска

Лимузин оснащен 6,8-литровым двигателем V8 мощностью 345 л.с. и трехступенчатой автоматической коробкой передач с кнопочным управлением.

На одометре всего 15 109 миль (24 316 км).

Автомобиль обошелся Chrysler в 18 500 долларов, но автокомпания сдавала его Белому дому в аренду всего за 1 доллар в год – отличная реклама.

Аукционной оценки пока нет, но в объявлении говорится, что автомобиль имеет все документы и есть немало снимков машины с Кеннеди и Джонсоном. Есть даже видео, доказывающее, что он использовался во время инаугурации.