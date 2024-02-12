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Вседорожник Титан собран из российских комплектующих

В России завершаются испытания бронеавтомобиля военного назначения Титан

О том, что в России завершаются госиспытания новейшего автомобиля специального назначения ЗА-СпН «Титан», сообщил генеральный директор АО «Ремдизель» Александр Захаров.

Титан был создан на базе автомобиля Тайфун (семейство бронеавтомобилей для российских Вооруженных сил) и имеет колесную формулу 4×4. По мнению экспертов, в машине оптимально сочетаются такие качества, как защищенность и проходимость.

Боевая машина оснащается модулем, состоящим из 30-мм пушки, 7,62-мм пулемета и ПТРК «Конкурс» и обладает высокой баллистической и противоминной защищенностью. Установленное оборудование позволяет поражать цели на расстоянии до 2 тысяч метров.

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Спасти рядового, спасти командира – боевые машины-«санитарки»

В автомобиле независимая подвеска, дизельный мотор, централизованная система подкачки шин, лебедка и кондиционер.

Но ключевой особенностью Титана стало полное импортозамещение всех комплектующих.

Этот бронеавтомобиль класса MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) считается перспективным продуктом на ближневосточном рынке, особенно с учетом того, что его можно оборудовать боевыми модулями иностранного производства.

На выставке World Defense Show, которая прошла с 4 по 8 февраля в Эр-Рияде, показали образец Титана с дистанционно управляемым боевым модулем.

Также в России подготовили новый БТР-22, который способен передвигаться со скоростью до 100 км/ч. Кроме того, у бронетранспортера нового поколения другая компоновка, десантное отделение размещается в задней части корпуса, что повышает защищенность бойцов, для которых установлены специальные антитравматичные кресла.

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Источник: RT

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Рособоронэкспорт
Количество просмотров 1
12.02.2024
Фото:Рособоронэкспорт
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