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Новый БТР-22 показали на фото

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Новый БТР-22 разрабатывался на базе проверенных временем и вооруженными конфликтами агрегатов серийного БТР-82А. У машины есть немало важных отличий, благодаря которым она соответствует современным особенностям ведения боевых действий.

В частности, новинка способна передвигаться со скоростью до 100 км/ч (БТР-82А передвигается со скоростью до 80 км/ч).

Новый БТР-22
Новый БТР-22

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Но главное отличие БТР-22 – новая компоновка. Двигатель бронетранспортера расположен в передней части корпуса справа. Слева от него находится отделение управления с рабочим местом механика-водителя.

В результате десантное отделение размещено в задней части корпуса. Для бойцов там установлены специальные антитравматические кресла.

Двигатель, завоевавший небо – чего в нем необычного

Сам корпус БТР-22 имеет V-образное днище, что значительно повышает уровень противоминной защиты.

Броня четырехосного БТР-22 способна защитить экипаж и десант от бронебойных пуль Б-32 калибра 12,7 миллиметра.

Представленная на фотографии серийная версия БТР-22 оснащена башенной установкой с автоматической пушкой калибра 30 миллиметров и пулеметом.

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Кирилл Панов
Количество просмотров 2
01.02.2024
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