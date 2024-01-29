Двигатель, завоевавший небо – чего в нем необычного

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Работы над двухконтурным турбореактивным двигателем с форсажем Д-30Ф6 начались 27 января 1970 года, о чем свидетельствует приказ Министерства авиационной промышленности (МАП). Разрабатывали двигатель в Пермском моторостроительном конструкторском бюро (ОКБ-19) под руководством Главного конструктора Павла Александровича Соловьева.

Двигатель ТРДДФ Д-30Ф6
Двигатель ТРДДФ Д-30Ф6

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Благодаря опыту, полученному при создании демонстрационного двигателя (изделия 38), проект нового сверхзвукового ТРДДФ Д-30Ф6 был разработан очень оперативно.

Виктор Михайлович Чепкин, в то время заместитель главного конструктора в пермском МКБ, позднее – генеральный конструктор ОКБ имени А.М. Люльки:

— Революционность вновь разрабатываемого двигателя заключалась в том, что двухконтурный двигатель со степенью сжатия 22 мы применили для самолета, который летает на скорости 3000 км/ч. Нам все говорили, что такой мотор не получится, поскольку мы довели показатель температуры газа перед турбиной до 1640°К, когда по тем временам все летали на уровне 1400°К. Конечно, такие изменения потребовали новой системы охлаждения, новых материалов лопаток и дисков турбин, новой идеологии доводки двигателя.

Проблем была масса, споры были страшные, мы получили огромное количество отрицательных заключений, в том числе и от Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ). Но мы смогли всех убедить.

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Именно тогда были определены оптимальные параметры двигателя для истребителей. В частности, степень двухконтурности m=0,5, которая впоследствии стала классической во всем мире. Также на этом двигателе были отработаны программы регулирования трех контуров (основной контур, контур регулирования сопла и контур регулирования расхода топлива форсажной камеры) – основа оптимальных тягово-экономических и эксплуатационных характеристик двигателя.

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Кирилл Панов
29.01.2024
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